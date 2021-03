Dubovská po super sezoně: Přerušit ji? Mámu bych zklamala. Rezervy mám

Byla to zima, o které snila. Až na to, že ji v ní potkala událost jak z noční můry. Lyžařka Martina Dubovská končí předolympijskou zimu mezi deseti nejlepšími slalomářkami Světového poháru, ze skromných podmínek se jí povedl výjimečný průlom. Jeho vyústění s ní bohužel už nemohla prožít její maminka, která koncem února zemřela. „Dělala jsem to pro ni,“ říká Dubovská.

Poslední závod téhle zimy Martina Dubovská symbolicky vyhrála. Ve středu se ve Špindlerově Mlýně rozloučila se svou nejlepší sezonou českým mistrovským titulem ve slalomu. Malých i velkých výher zažila v sezoně hodně. S trenérem, servismanem, stavěčem tratí i nosičem bund Andrejem Prevuzňákem utvořili asi nejproduktivnější tým světového lyžování. Dubovská v ní v jednotlivých závodech i v celkovém pořadí slalomu úspěšně útočila na top ten. A to o část sezony přišla po nehodě své maminky. Po jejím odchodu zvládla i emotivní návrat.

Chcete ještě něco dodat k vaší bolestivé ztrátě?

„Asi nic mě nezasáhlo jako toto. Máma mě celý život všemožně podporovala, abych mohla lyžovat. Kdybych přerušila sezonu, tak bych ji zklamala. Dělala jsem to pro ni. Myslím, že teď mi pomáhá z nebe. Dnes jsem měla jedničku, tak jsem jí poděkovala. Snažím se to dělat pro ni, aby na mě byla hrdá. Od malička byla ta, která mě vozila na žákovské závody. Stála při mně a podporovala mě, i když se mi nedařilo.“

Můžete zavzpomínat na váš návrat k závodům v Jasné, kde jste si při emotivním comebacku osmým místem překonala dosavadní nejlepší umístění kariéry?

„Jasná pro mě byla určitě speciální, dost jsme tam trénovali. Strašně jsem těšila. Mamka se mnou na závody nejezdila, ale tam se chtěla podívat. Jsem ráda, že se mi to podařilo. Po dlouho době jsem na startu měla pocit, že jsem nervózní. Bylo to náročné, velmi, ale tím, že jsem to udělala pro ni, měla jsem větší sílu, že se na mě dívá, že ji nemůžu zklamat. Tam jsem musela pracovat s hlavou, ve druhém kole už jsem byla emotivnější. Bylo to velmi náročné, neměla jsem sílu, osmé místo bylo neskutečné…“

V sezoně jste získala dvakrát víc bodů, než v dosavadní kariéře ve Světovém poháru. Byla to sportovně vaše snová zima?

„Sezona je něco skvělého, všichni máme velkou radost, že se mi tam po dlouhých letech tréninku povedlo propracovat. Je to zadostiučinění. Myslíme samozřejmě na další sezonu, chtěli bychom se dále zlepšovat.“

DUBOVSKÁ VE SLALOMECH SP Lenzerheide 9. Aare 22. Aare 13. Jasná 8. Flachau 17. Záhřeb 17. Semmering 22. Levi 10. Levi 12.

Co stojí za vaším letošním zlepšením?

„Lidi si myslí, že to bylo najednou, za rok, ale my jsme posledních deset let věděli, kam jdeme, co děláme. Měla jsem ale zdravotní problémy, nedařilo se mi v závodech, měla jsem vyšší startovní číslo. Korona mně paradoxně trošku pomohla, měli jsme kvalitní trénink, tolik jsme necestovali. Na jaře jsem udělala základ na lyžích, potom kondičku, nelétala jsem z místa na místo. Měsíc před Levi jsem začala spolupracovat s mentálním trenérem Tomášem Hvoreckým. I toto mělo vliv, přestala jsem závody analyzovat. Předtím jsem v lyžování hledala dokonalost. Teď už jedu, nepřemýšlím a závodím.“

Vždycky jste bojovala se zdravím, jak jste na tom byla tentokrát?

„Já jsem odmalička měla problém s imunitou. Zima vždycky skončila tak, že v lednu, únoru jsem dostala angínu, chřipku a potom mi strašně dlouho trvalo, než jsem se dostala zpět. Moje sezona trvala dva měsíce a byla jsem hotová. Tento rok jsme si na to dali dost velký pozor, myslím, že základ byl být v klidu. Pomohly i roušky, nepotkávala jsem se s lidmi, byla jsem v izolaci. Zachránilo mě to před nemocí, abych byla zdravá.“

Neubránila jste se ale bolestem v zádech, jak vás ovlivnily?

„Taky to není úplně super. Budu muset jít na nějaké vyšetření. Vypadá to na ploténku. Musím cvičit, cvičit, cvičit, regenerovat. Je to dlouhodobá práce, nemůžu se to vyléčit za měsíc. Musím každé ráno cvičit, tím bych to chtěla stabilizovat, aby se mi to nestávalo znovu a znovu.“

Světový pohár objíždíte s trenérem Andrejem Prevuzňákem, jak jste spokojená s dalším zabezpečením?

„Myslím si, že já a můj trenér jsme taková rarita. Myslím, že nikdo v top třicítce Světového poháru nemá jednoho člověka, který dělá lyže, trénink, balí… Na všech výjezdech jsme byli sami, jenom na závody máme od Olympu fyzioterapeutku, což je skvělá pomoc, a svazového mentálního trenéra. Ale celou sezonu jsme jeli jeden na jednoho.“

Co na to říkají soupeřky?

„Když nás vidí, tak to nechápou. To bychom potřebovali zlepšit, zvětšení toho týmu bude priorita. Já menežuju všechno, organizuju ubytování, ten čas bych mohla využít na odpočinek, na trénink.“

Co by vám hlavně pomohlo? Třeba nový servisman?

„Servisák byl skvělý. Když jme na ledovci, všechno dělá trenér. Staví trať, časomíru, bundu mi nosí. Vedle mají pět lidí a my jsme tam sami. Tak se na nás dívají, co to vlastně děláme. Nějaký člověk, servisák, asistent trenéra by pomohl. Když chceme myslet na lepší výsledky, musíme to trošku zprofesionalizovat.“

Jak jste na tom s materiálem?

„Jezdím na Völklech, v Lenzerheide jsem byla z top pětadvaceti asi jediná. Myslím, že jsou určitě rádi, s materiálem se snaží. Teď za mnou poprvé přijedou, ne já za nimi, moc se na to těším. Další spolupráci jsme neprobrali, ale chtěla bych s Völklem pokračovat. Jsou to velmi dobré lyže, mám dobré lyže i na obří slalom.“

Máte ho pro příští sezonu v plánech?

„Já jsem obřák jezdila i tento rok, ale v přípravě jsem si zlomila palec. Ve Flachau, kde jsem měla jet obřák, se mi zase zhoršila záda. Jako by mi pánbůh naznačoval, že to nemám dělat. Ale rádi bychom. Soustředila bych se na slalom, to bude určitě priorita. Uvidíme, jak to všechno půjde.“

Ve slalomu jste se posunula už do nejlepší patnáctky, jak vám pomáhají lepší startovní čísla?

„Číslo je určitě velmi důležité. Když teď jezdím do patnáctky, je rozdíl oproti tomu, když jsem jezdívala s padesátkou. Teď jsme ve druhé skupině od osmičky do patnáctky, ale je prostor se posunout do skupiny mezi jedničkou a sedmičkou. Číslo někdy hraje důležitou roli. V Jasné byla opravdu dobrá trať, na rozdíl od Lenzerheide a Aare. Mám velkou radost, že se mi povedlo propracovat mezi ty nejlepší.“

Míříte i na stupně vítězů?

„To bych určitě velmi ráda zažila, udělám v přípravě všechno proto, aby se to podařilo. Uvidíme, držte mi palce.“

Kde vidíte ve vaší jízdě rezervy?

„Já si myslím, že mám pár rezerv, kde bychom věděli, na čem zapracovat. Bude záležet, na čem se s trenérem dohodneme. Už jsem starší, ale potřebovala bych zlepšit agresivitu. Nikdy nebudu na lyžích vypadat jako Peťa Vlhová. Vypadá to, jako by se mi nechtělo, ale mám jenom jinou techniku. Na další zimu ale na agresivitě chci zapracovat. Když se podívám na své jízdy, tak ty rezervy vidím. Jeden oblouk mám jiný od druhého. Můžu se posunout ještě blíž, uvidíme, jestli se nám to podaří.“

Může být příští olympijská sezona vrcholem vaší kariéry?

„Může, ale vidíte, že v životě se stávají takové věci… I Cortina měla být můj vrchol a všechno bylo jinak. Bude se hodně mluvit o tom, že je olympiáda. Ale já půjdu den za dnem a budeme doufat, že to všechno půjde správným směrem a podaří se dobrý výsledek.“

Žijete v Liptovském Mikuláši, jak Slovensko slaví celkové vítězství Petry Vlhové ve Světovém poháru?

„Celý národ má určitě radost, velký globus je něco neskutečného. Každý by si přál mít velký globus, je to celoroční práce.“

Co jste říkala na kontroverze ohledně rušení závodů při finálovém týdnu Světového poháru v Lenzerheide? Zvlášť Švýcarka Lara Gutová-Behramiová dávala najevo, že se jako expertka na rychlostní disciplíny cítila znevýhodněná…

„Myslím si, že všichni to musí brát, jak to je. Rozhoduje to FIS. Peťa musí zvládnout dvě kola slalomu a obřího slalomu. Peťa si to určitě zasloužila tou dřinou, jela tenhle rok každý závod, což žádná jiná nedokázala. Globus je tam, kde má být.“