Tudy pojede Ledecká! V Itálii mají sjezdovku pro českou šampionku

„Myslíte, že už můžu s českou reprezentací na soustředění do Gitschberg Jochtal?“ napsala Ledecká svým fanouškům na instagramový účet. Přidala jej k videu, kde ukazuje efektní trik s balonem, který trefí patičkou do kufru svého auta.

Ledecká se do oblasti, kde nabírali sílu a formu hráči českého národního týmu před evropským šampionátem, chystá na svůj trénink. Kamera iSport TV se byla na místě podívat ještě dřív, než se z kopců spustí nejlepší česká závodnice.

„Vrchol kopce Gitschberg leží 2 500 metrů nad mořem. Nabídne dvě trati na Super-G. Zdejší majitelé resortu připraví sjezdovku speciálně pro ni, Bude muset být vypreparovaná a mnohem tvrdší, než pro běžné užívání lyžaři v sezoně,“ vysvětluje pro iSport.cz Tomáš Nohejl, PR zástupce Jižního Tyrolska pro Česko.

Po výjezdu lanovkou těsně pod samotný vrchol se pod vámi rozprostře nádherné panorama Dolomit a Alp. Při pohledu na sjezdovku, kterou se Ledecká bude řítit v plné rychlosti, si člověk uvědomí, jak je vrcholové lyžování náročné a nebezpečné. Pokud se do oblasti vydáte během zimní sezony, můžete si ale i vy zdejší tratě vyzkoušet. Vybere si každý – nároční lyžaři i rekreační sportovci, případně rodiny s dětmi.

Jedná se o menší středisko, kde Ledecká najde potřebný klid i veškeré zázemí pro přípravu na lyže i snowboard. Hlavní výhodou bude právě to, že sjezdovku může mít na trénink nachystanou a zavřenou pouze pro sebe, což v lyžařské sezoně nejde zrealizovat jen tak.

„Ester by se tady měla ukázat na první trénink už na podzim ještě bez sněhu. Trénovat by tady poté měla mezi vánočními svátky nebo v lednu, to záleží na přesném programu světového poháru. Bude tady trénovat na lyžích i o kousek dál na kopci Jochtal, tam bude spíš jezdit na snowboardu,“ upřesnil Nohejl.

Oblast Jižního Tyrolska láká lyžaře i turisty, nabízí průměrně 300 slunečních dní v roce. Na rozmezí Alp a Dolomit najdete krásné sjezdovky, v létě pak turistické trasy pro rodinné výlety i náročnější horské výšlapy. Nedaleko bydlí jeden z trenérů Ester Ledecké, slavný italský kouč Franz Gamper. Česká šampionka už zde trávila závěrečné regenerační tréninky začátkem dubna asi týden po sezoně.