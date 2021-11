Maminka jako andělíček na helmě. Bude pomáhat z nebe, věří Dubovská

Život jde dál. Je tady nová sezona lyžařského Světového poháru a na jeho startu nechybí po předchozích osobních těžkostech ani Martina Dubovská. Do dalšího ročníku sněhového cirkusu navíc vstupuje s velkým odhodláním. Po skvělých výsledcích v minulém ročníku, kdy česká alpská lyžařka skončila v celkovém hodnocení slalomu desátá, by ráda tuto pozici obhájila, v lepším případě ještě vylepšila.

„Bude to ale hodně těžké, vždy je snazší nějakého výsledku dosáhnout, než jej potom obhajovat a dokazovat, že na to máte,“ uvědomuje si rodačka z Třince, která však žije v Liptovském Mikuláši a hovoří slovensky.

Jak se jí to bude dařit, bude už z nebe sledovat její maminka, která loni v únoru zemřela po nehodě. Právě ji jako andělíčka si nechala namalovat na svou závodní helmu. „Bylo to moje přání, mít na ní andělíčka - mamku. Malovala mi to kamarádka Veroniky Zuzulové (bývalé slovenské slalomářky), která měla vždycky andělíčky na helmě. Poslala jsem jí maminčinu fotku, aby to zkusila autenticky nakreslit, a myslím, že se to povedlo hezky,“ vysvětlila Dubovská.

Původní návrh však spolu s malířkou upravovala. Tou zásadní věcí byl prý maminčin úsměv. Na původním obrázku se totiž prý skoro vůbec nesmála. „A mamka se celý život smála hodně, takže to jsem tam chtěla mít,“ doplnila devětadvacetiletá sportovkyně. „Věřím, že mi přinese štěstí.“

Pomáhá i mentální kouč

Díky dobrým závodním výsledkům se zlepšuje zabezpečení české reprezentantky. Mezi ně patří i mentální kouč, kterého celému týmu zajišťuje lyžařský svaz. Tento člověk pomáhá Dubovské hned po několika stránkách. Jde samozřejmě o tu sportovní, aby nebyla loňskými výsledky příliš svázaná. „Ve špičce umí lyžovat každý, rozhodují detaily. Jde o to prodat všechno, co umím, v závodě. Mít čistou hlavu, soustředit se jen na ty dvě minuty. Mentální příprava je důležitá součást tréninku,“ uvědomuje si slalomářka, pro kterou bude navázání na minulou sezonu výzvou.

Ovšem mentální trenér s ní neřeší jen věci okolo závodu, ale pomáhá jí také vypořádat se se ztrátou maminky. „Když mám nějaký osobní problém, tak si o tom vždycky můžeme popovídat a mám ho k dispozici i na takováto témata. Ale pro mě je nejvíc lyžování, to mi pomáhá, protože když jsem na lyžích, tak vnímám jen ten okamžik a užívám si to.“

Dalším detailem, který může v sezoně hodně pomáhat, je vlastní fyzioterapeutka. Dubovská si totiž v minulosti zažila nepříjemné potíže s ploténkami. „Pomáhá mi, aby se mi tyto věci nestávaly. Je to takový bonus. Teď se u mě střídají dvě, bohužel, zatím nemám stálou. Nyní mi půjčuje fyzioterapeutku Šárka Strachová ze své kliniky, předtím se mnou jezdila fyzioterapeutka z Olympu. Věřím, že jedna z nich se stabilizuje. Do Levi se mnou pojede ta od Šárky, je to od ní velká pomoc,“ připomněla slalomářka svou úspěšnou předchůdkyni v této disciplíně.

Vedle lyží i box

Stěžejní pro to, aby mohla Dubovská navázat na předchozí úspěchy a třeba je ještě vylepšit, je ale samotný trénink. Až do května jezdila na lyžích v Jasné na Slovensku. Pak přišla na řadu kondiční příprava, kterou však z duše nesnáší, a tak se s týmem snažili vymyslet nějakou změnu.

„Tento rok jsem chodila občas i na box, což mě moc bavilo. Kondiční trénink je pro mě dost utrpení, protože spoustu času trávíme v posilovně. Takže box se mi teď líbil. A chodili jsme i na gymnastiku. Taky jsem zkusila kryokomoru, ale musím postupně, protože je mi vždycky strašná zima. Ale mělo by mi to pomoci v regeneraci,“ prozradila.

První závody SP ji čekají 20. a 21. listopadu ve finském Levi, kde před rokem skončila desátá. „Mám to tam ráda, asi i proto, že se mi tam podařilo v roce 2013 poprvé bodovat v SP. Jen mi tam trochu vadí ta tma, chce se mi pořád spát. Dokonce jsem kvůli tomu prošvihla i polární záři, protože minule když byla, jsem spala. Jezdím tam iks roků a ještě jsem to neviděla,“ pokrčila rameny.

Vrcholem sezony však i pro ni budou únorové olympijské hry v Pekingu.

Nejlepší výsledky Martiny Dubovské v minulé sezoně SP

8. Jasná (slalom)

9. Lenzerheide (slalom)

10. Levi (slalom)

12. Levi (slalom) a Äre (slalom)