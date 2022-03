Program SP v alpském lyžování 2021/22: kdy jede Ester Ledecká?

Program Ester Ledecké

Finále SP v alpském lyžování - COURCHÉVEL

16. března 11:30 - Sjezd

17. března 10:00 - Super-G

Výsledky Ledecké v aktuální sezoně

SP v alpském lyžování - SÖLDEN

23. října 10:00 / 13:15 - obří slalom (nedokončila)

SP v alpském lyžování - LAKE LOUISE

3. prosince 20:30 - Sjezd (12. místo)

4. prosince 20:30 - Sjezd (22. místo)

5. prosince 18:30 - Super-G (13. místo)

SP ve snowboardingu - CAREZZA

16. prosince - paralelní obří slalom (2. místo)

SP ve snowboardingu - CORTINA D'AMPEZZO

18. prosince - paralelní obří slalom (1. místo)

SP v alpském lyžování - ZAUCHENSEE

15. ledna 10:45 - Sjezd (8. místo)

16. ledna 11:30 - Super-G (9. místo)

SP v alpském lyžování - CORTINA D'AMPEZZO

22. ledna 10:00 - Sjezd (3. místo)

23. ledna 11:45 - Super-G (8. místo)

SP v alpském lyžování - CRANS MONTANA

26. února 10:00 - Sjezd (1. místo)

27. února 10:00 - Sjezd (2. místo)

SP v alpském lyžování - LENZERHEIDE

5. března 10:00 - Super-G (26. místo)

Průběžné pořadí sjezdu (po 8 z 9 závodů): 1. Goggiaová 482, 2. C. Suterová 407, 3. Siebenhoferová (Rak.) 311, 4. Ledecká 303, 5. Puchnerová (Rak.) 296, 6. Nadia Delagová (It.) 246.

Průběžné pořadí super-G (po 8 z 9 závodů): 1. Brignoneová 506 b., 2. Curtoniová 374, 3. Goggiaová (obě It.) 332, 4. Shiffrinová 300, 5. Gutová-Behramiová 286, 6. Tipplerová (Rak.) 259, ...23. Ledecká 86.

Průběžné pořadí SP (po 30 z 37 závodů): 1. Shiffrinová 1106, 2. Vlhová (SR) 1039, 3. Brignoneová a Goggiaová obě 851, 5. Hectorová (Švéd.) 682, 6. Suterová (Švýc.) 657, ...17. Ledecká 389, 54. Dubovská (ČR) 108.

Ester Ledecká na ZOH 2022

Ester Ledecká na zimních olympijských hrách obhájila zlatou medaili z paralelního obřího slalomu na snowboardu, ve sjezdařských disciplínách na medailový úspěch bohužel nenavázala, nejlépe obsadila 4. místo v alpské kombinaci.

Datum a čas Disciplína Výsledek úterý 8. února 3:40 / 7:30 paralelní obří slalom (snowboarding) 1. místo pátek 11. února 4:00 super-G (alpské lyžování) 5. místo úterý 15. února 4:00 sjezd žen (alpské lyžování) 27. místo čtvrtek 17. února 3:30 / 7:00 alpská kombinace (sjezd / slalom) 4. místo

Výsledky Ledecké na ZOH 2018

Poprvé se Ester Ledecká na zimních olympijských hrách představila už v roce 2014 v Soči, tehdy se ještě věnovala pouze snowboardu. V paralelním obřím slalomu skončila sedmá, v paralelním slalomu pak šestá. Do historie ZOH se pak zapsala o čtyři roky pozdeji v Pchjončchangu.

paralelní obří slalom (snowboarding) - 1. místo

- 1. místo super-G (alpské lyžování) - 1. místo

- 1. místo obří slalom (alpské lyžování) - 23. místo

Program Martiny Dubovské v sezoně 2021/2022

Česká mistryně republiky ve slalomu se specializuje pouze na nejtočivější disciplínu v programu Světového poháru. Naváže letos na výsledky ze závěru loňské sezony, kdy vybojovala umístění v TOP10 celkového pořadí slalomu?

Datum a čas Dějiště Disciplína Umístění 20. listopadu 10:30 / 13:30 Levi (Fin.) Slalom 13. místo 21. listopadu 10:30 / 13:30 Levi (Fin.) Slalom 6. místo 28. listopadu 15:45 / 18:45 Killington (USA) Slalom 18. místo 29. prosince 10:00 / 13:00 Lienz (Rak.) Slalom 12. místo 4. ledna 13:00 / 16:05 Záhřeb (Chor.) Slalom nedokončila 9. ledna 09:30 / 12:30 Maribor (Slov.) Slalom nedokončila 11. ledna 18:00 / 20:45 Schladming (Rak.) Slalom 18. místo 9. února 03:15 / 06:45 Peking (Čín.) Slalom 13. místo 12. března 10:30 Aare (Švéd.) Slalom 19. března 10:30 Courchével (Fr.) Slalom

*program Martiny Dubovské budeme průběžně aktualizovat

Program SP v alpském lyžování 2021/2022 - ženy

Datum Čas Disciplína Středisko 23. 10. 2021 10:00 Obří slalom Sölden (Rak.) 13. 11. 2021 10:00 / 17:00 Paralelní slalom Lech / Zürs (Rak.) 20. 11. 2021 10:30 / 13:30 Slalom Levi (Fin.) 21. 11. 2021 10:30 / 13:30 Slalom Levi (Fin.) 27. 11. 2021 16:00 / 19:00 Obří slalom Killington (USA) 28. 11. 2021 15:45 / 18:45 Slalom Killington (USA) 3. 12. 2021 20:30 Sjezd Lake Louise (Kan.) 4. 12. 2021 20:30 Sjezd Lake Louise (Kan.) 5. 12. 2021 18:30 Super-G Lake Louise (Kan.) 11. 12. 2021 10:30 Super-G Svatý Mořic (Švýc.) 12. 12. 2021 10:30 Super-G Svatý Mořic (Švýc.) 18. 12. 2021 10:30 Sjezd Val d'Isere (Fr.) 19. 12. 2021 11:00 Super-G Val d'Isere (Fr.) 21. 12. 2021 10:00 / 13:00 Obří slalom Courchevel (Fr.) 28. 12. 2021 10:00 / 13:00 Obří slalom Lienz (Rak.) 29. 12. 2021 10:00 / 13:00 Slalom Lienz (Rak.) 4. 1. 2022 13:00 / 16:05 Slalom Záhřeb (Chor.) 8. 1. 2022 09:30 / 12:30 Obří slalom Maribor (Slovin.) 9. 1. 2022 09:30 / 12:30 Slalom Maribor (Slovin.) 11. 1. 2022 18:00 / 20:45 Slalom Flachau (Rak.) 15. 1. 2022 10:45 Sjezd Zauchensee (Rak.) 16. 1. 2022 11:30 Super-G Zauchensee (Rak.) 22. 1. 2022 10:00 Sjezd Cortina d'Ampezzo (It.) 23. 1. 2022 11:45 Super-G Cortina d'Ampezzo (It.) 25. 1. 2022 10:30 / 13:30 Obří slalom Kronplatz (It.) 29. 1. 2022 11:30 Sjezd Ga-Pa (Něm.) 30. 1. 2022 11:30 Super-G Ga-Pa (Něm.) 26. 2. 2022 10:30 Sjezd Crans Montana (Švýc.) 27. 2. 2022 10:30 Sjezd Crans Montana (Švýc.) 5. 3. 2022 10:00 Super-G Lenzerheide (Švýc.) 6. 3. 2022 10:00 / 13:30 Obří slalom Lenzerheide (Švýc.) 11. 3. 2022 15:00 / 18:00 Obří slalom Are (Švéd.) 12. 3. 2022 10:30 / 13:45 Slalom Are (Švéd.) 16. 3. 2022 11:30 Sjezd Courchevel / Meribel (Fr.) 17. 3. 2022 10:00 Super-G Courchevel / Meribel (Fr.) 19. 3. 2022 10:30 / 13:30 Slalom Courchevel / Meribel (Fr.) 20. 3. 2022 09:00 / 12:00 Obří slalom Courchevel / Meribel (Fr.)

Průběžné pořadí SP v alpském lyžování 2021/22

Celkové pořadí SP (po 25 z 37 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 1026, 2. Vlhová (SR) 1009, 3. Goggiaová (It.) 769, 4. Hectorová 682, 5. Brignoneová (It.) 659, 6. Siebenhoferová (Rak.) 533, ...25. Ledecká 204, 49. Dubovská (ČR) 108.

Průběžné pořadí super-G: 1. Brignoneová 377, 2. Curtoniová 348, 3. Goggiaová (všechny It.) 332, 4. Gutová-Behramiová (Švýc.) 226, 5. Shiffrinová (USA) 220, 6. Mowinckelová (Nor.) 208, ...21. Ledecká 81.

Průběžné pořadí sjezdu: 1. Goggiaová 400 b., 2. Siebenhoferová 264, 3. Johnsonová (USA) 240, 4. C. Suterová (Švýc.) 231, 5. Puchnerová (Rak.) 211, 6. Nadia Delagová (Švýc.) 173, ...9. Ledecká 123.

Průběžné pořadí slalomu: 1. Vlhová 660 b., 2. Shiffrinová 440, 3. Holdenerová (Švýc.) 321, 4. Dürrová 312, 5. Liensbergerová (Rak.) 272, 6. Buciková (Slovin.) 191, ...15. Dubovská 108.