LEDecká? Nemám ráda, když je mi zima! V Kanadě ji čekají mrazy až -25

Konečně je to tady! Sněhová obojživelnice Ester Ledecká se poprvé od únorového mistrovství světa chystá na start ve svých oblíbených rychlostních disciplínách na lyžích. V kanadském Lake Louise ji kromě adrenalinu čekají teploty -25 stupňů Celsia. „Nemám ráda, když je mi zima. A to i přesto, že jsem Ledecká,“ směje se. Jaké zprávy do Česka posílá?

„Cítím se fajn. Ale to, jak se cítím, teď není tak moc důležité. Ráda bych se cítila dobře v den závodu. To je zásadní,“ říká Ledecká. „Jsem zvědavá, jaká bude trať, a doufám, že bude hezké počasí. Má prý hodně mrznout, čeká se nějakých 25 stupňů pod nulou, tak uvidíme.“

„Je to pořád stejné jako v jiných sezonách. Vždycky trénuju 50 na 50 snowboard s lyžemi. Měla jsem teď po osmi měsících možnost pár dní trénovat rychlostky v Copper Mountain, tak jsem otestovala lyže, lyžáky a bylo príma se projet větší rychlostí,“ pochvaluje si Ledecká. „Lyžařská a snowboardová sezona je strašně krátká, takže to čekání na závody je vždycky nekonečné. Ale já se nikdy nenudím, v létě jsem hodně surfovala a na podzim trénovala na ledovcích v Evropě, pracovala jsem na diplomce a tak.“

Oblíbené místo

V Lake Louise se Ledecké tradičně daří už od let, kdy ve Světovém poháru teprve začínala. V roce 2017 tady vyhrála jeden z tréninků, před dvěma lety pak na tomto místě vyhrála svůj první sjezd Světového poháru a dařilo se jí i v super-G, kde byla čtvrtá.

„Každý závod je jiný. Nikdy nemám velká očekávání. Přistupuju ke každému závodu stejně svědomitě a snažím se všechno to, co jsem natrénovala, předvést v závodě,“ říká Ledecká. „Nemůžu pro to udělat víc. Celý tým je připravený odevzdat co nejlepší výkon, ale stojím nohama na zemi. Mezi prvními dvaceti závodnicemi je jen minimální rozdíl ve výkonnosti, změřitelný na setiny, desetiny sekundy.“