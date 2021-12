Ledecká: první sjezd mimo desítku. Chyby musí najít, vtipkovala o mrazu

Sněhová obojživelnice Ester Ledecká zahájila sezonu lyžařských rychlostních disciplín ve Světovém poháru dvanáctým místem ve sjezdu v Lake Louise. Na vítěznou Italku Sofii Goggiaovou ztratila 2,39 sekundy. Další závod ve sjezdu ji čeká už v sobotu večer. „Udělám všechno proto, abych to do zítřka opravila,“ slibuje Ledecká.

Olympijskou zimu v rychlostních disciplínách začala Ester Ledecká v lyžařském Světovém poháru mimo elitní desítku. Ve sjezdu v Lake Louise jí k ní scházelo ve vyrovnaném závodě sedm setin sekundy.

„Já jsem vlastně spokojená, protože to byl fajn den a mě to bavilo,“ hodnotila Ledecká. „Vůbec nevím, kde jsem udělala tak velkou chybu, abych měla tak velkou ztrátu. Budu to musel zanalyzovat, abych věděla, co udělat zítra jinak.“

Úvodní sjezd sezony vyhrála vítězka disciplín z minulé sezony Sofia Goggiaová, která se radovala z devátého triumfu v této disciplíně. Druhou Breezy Johnsonovou z USA porazila skoro o sekundu a půl (1,47). Třetí místo vybojovala Rakušanka Mirjam Puchnerová s odstupem 1,54 sekundy.

„Jízdu Sofie, ségry, jsem viděla nahoře na startu a upřímně mi nepřipadala až tak výjimečná, ale byla rychlá. Budu muset rozebrat, proč jela tak stašně rychle,“ řekla Ledecká.

Ledecká do závodu vyrazila s číslem 11, nedržela ideální stopu a po dojezdu byla sedmá. Nakonec klesla o pět míst. Zatímco Goggiaová soupeřky jasně porazila, zbytek pole byl vyrovnanější. Na druhou Johnsonovou ztratila Ledecká necelou sekundu a na pátou Corinne Suterovou ze Švýcarska jen 39 setin.

Ve Světovém poháru jela Ledecká sjezd poprvé od ledna, kdy ve švýcarské Crans Montaně nejdříve byla druhá a o den později najela ve velké rychlosti nebezpečně do sítí. Na mistrovství světa v Cortině d'Ampezzo poté v únoru skončila těsně pod stupni vítězů čtvrtá.

Lake Louise patří mezi její nejoblíbenější destinace. Poprvé zde bojovala už v roce 2016 a před dvěma lety na zdejší trati vyloženě zazářila. Ve sjezdu vyhrála svůj první závod ve Světovém poháru a v dalším závodě skončila čtvrtá. Tentokrát se před startem musela vyrovnat i s nepřízní počasí, které zrušilo dva tréninky ze tří.

„Bylo to trošku nepříjemné, protože jsme měli jen jeden trénink a ten byl hodně zvláštní, trať byla rozsekaná a celkově to nebylo úplně připravené, bylo to rodeo. Naštěstí organizátoři udělali spoustu práce a podařilo se jim sjezdovku dostat do skvělého stavu, hezky se na tom jelo,“ řekla Ledecká.

Další možnost má v Lake Louise v sobotním druhém sjezdu (PP Eurosport 2), v neděli ji čeká super-G. A musí čelit i kanadské zimě.

„Zima je a myslím si, že se chystá daleko větší. Mám vytápěné botičky a rukavice, i když jsem Ledecká, tak ji snáším trochu hůř,“ říká Ledecká. „Musím zanalyzovat celý dnešní závod, srovnáme to, zjistíme, kde jsem udělala chyby. Udělám všechno pro to, abych to do zítřka opravila.“

Ženy - sjezd

1. Goggiaová (It.) 1:46,95, 2. Johnsonová (USA) -1,47, 3. Puchnerová -1,54, 4. Siebenhoferová (obě Rak.) -1,96, 5. Suterová (Švýc.) -2,02, 6. Nad. Delagová (It.) -2,09, 7. Hütterová (Rak.) -2,15 8. Nic. Delagová (It.) -2,16, 9. Fluryová (Švýc.) -2,31, 10. Weidleová (Něm.) -2,32, ...12. Ledecká (ČR) -2,39.

Průběžné pořadí SP (po 6 z 37 závodů): 1.Shiffrinová (USA) 365 b., 2. Vlhová (SR) 340, 3. Slokarová (Slovin.) 210, 4. Dürrová (Něm.) 201, 5. Liensbergerová (Rak.) 187, 6. Hectorová (Švéd.) 158, ...17. Dubovská (ČR) 73, 53. Ledecká 22.

Kilde už zase vítězí

Druhý superobří slalom Světového poháru v Beaver Creeku vyhrál norský lyžař Aleksander Aamodt Kilde o tři setiny sekundy před čtvrtečním vítězem Marcem Odermattem. Švýcar si v Coloradu pojistil celkové vedení v seriálu i disciplíně.

Devětadvacetiletý vítěz SP z roku 2020 Kilde se prosadil poprvé v sezoně na pódium a hned na nejvyšší stupeň. Specialista na rychlostní disciplíny zároveň triumfoval poprvé od lednového pádu v tréninku, při němž si přetrhl zkřížený vaz v kolenu a musel předčasně ukončit ročník.

Pro sedmé vítězství v kariéře si dojel s číslem šest, hned za ním jedoucí Odermatt s ním prohrál v přepočtu o 80 centimetrů. Třetí místo obsadil k radosti domácích fanoušků Američan Travis Ganong.

„Je to úžasné. Včera byl den na houby, dnes to ale bylo mnohem lepší,“ radoval se Kilde, jenž čtvrteční závod nedokončil. „Říkal jsem si, že dnes udělám pouze další krůčky, žádné velké riskování. A všechno do sebe zapadlo,“ dodal po třetím závodě po dlouhé pauze.

Těžký pád měl Kildeho krajan Kjetil Jansrud, jenž skončil v levotočivé zatáčce v ochranných sítích. Olympijský vítěz v super-G ze Soči 2014 si při pádu přetočil levé koleno a musel být ošetřován, nakonec se ale dokázal postavit a sjel na lyžích do prostoru cíle. S podezřením na zlomeninu klíční kosti a zranění kolena nicméně šestatřicetiletý Nor putoval do nemocnice ve Vailu.

O víkendu se na těžké sjezdovce Birds of Prey jedou dva sjezdy.

Muži - super-G

1. Kilde (Nor.) 1:10,26, 2. Odermatt (Švýc.) -0,03, 3. Ganong (USA) -0,37, 4. Mayer -0,92, 5. Kriechmayr (oba Rak.) -0,95, 6. Pinturault (Fr.) -0,98, 7. Bailet (Fr.) -1,20, 8. Haaser (Rak.) -1,45, 9. G. Caviezel (Švýc.) -1,46, 10. Sander (Něm.) -1,56.

Průběžné pořadí super-G (po 2 ze 6 závodů): 1. Odermatt 180, 2. Mayer 130, 3. Kilde 100, 4. Kriechmayr 90, 5. Pinturault 80, 6. Sander 76.

Průběžné pořadí SP (po 5 z 36 závodů): 1. Odermatt 330, 2. Mayer 230, 3. Kriechmayr 170, 4. Kilde 129, 5. Pinturault 125, 6. G. Caviezel 116.