Bank: Lake Louise bude důležité. Ester akceptovala, že je favoritka

Bude to velká jízda, která jen tak nezastaví. Pokud do programu lyžařského cirkusu nezasáhne počasí, které v Lake Louise zrušilo dva ze tří tréninků ve sjezdu. Zatím ale fanoušci můžou doufat, že se Ester Ledecká v pátek pustí do úvodního sjezdu sezony, zvládne celý víkend a vtrhne do zimy, v níž chce po dvouletém intermezzu opět naplno kombinovat lyže a snowboard. „Děláme to celý život, tak to nějak zvládneme,“ věří Bank, který musí během sezony dodržovat týmová pravidla a rozhovor poskytl na oficiální tiskové konferenci.

Jaké konkrétní problémy střídání disciplín přinese oproti minulé sezoně, v níž padlo rozhodnutí soustředit se na lyžování?

„Samozřejmě se tam rýsují problémy. Bude se muset rozhodnout, jestli pojede do Svatého Mořice a do Val d´Isere na lyže, nebo na snowboard. Z mého pohledu by to bylo nešťastné, ale na druhou stranu, jestli cítí, že potřebuje závodit na snowboardu, kde má asi větší šanci získat medaili, tak to budeme respektovat.“

Co by takové rozhodnutí přineslo pro lyžařskou část zimy?

„Bylo by to nešťastné, protože i právo výběru startovního čísla se tím snižuje. Holky ji samozřejmě budou předbíhat. A ona nebude vybírat první, druhá, třetí, ale třeba pátá. Zbudou na ni čísla, která třeba nebudou tak výhodná. Což vzhledem k olympiádě může hrát roli. Já ji chápu. Já jí v tom bránit nebudu.“

Bude důležité, aby z těchto důvodů Ester nasbírala hodně bodů právě při prvním rychlostním víkendu?

„Lake Louise bude hodně důležité. Ona má celkem polštář, pozici má dobrou. Ale tím, že vloni vynechala tři sjezdy, není třetí, čtvrtá, ale šestá, sedmá. Zbudou tam na ni při výběru poslední tři čísla. V super-G je to maličko lepší, tam nejela jen jeden závod, tam výběr bude mít. Bude hrozně záležet na prvních závodech, kam se posune, kolik jich vynechá...“

Ester je sice na časté změny disciplín zvyklá, v minulé sezoně ji ale výrazně limitovaly zdravotní problémy, kvůli kterým nakonec nemohla startovat na mistrovství světa ve snowboardu. V přípravě využila speciální fyzioterapii, know-how svého hlavního sponzora. Pomůže to?

„Red Bull si myslí, že ví, proč to bylo, a že když na tom zamaká, bude to dobré. Ester na tom nepochybně zamakala, tak uvidíme. Zatím to zvládá, letos už několikrát přecházela ze snowboardu na lyže a bylo to relativně v pohodě.“

Vidíte na startu sezony nějaké momenty, v nichž by se Ester mohla ještě zlepšit?

„Franz (další lyžařský kouč Gamper) pořád pracuje na poloze vnitřního kolene, které jsme my s Ondrou nikdy moc neřešili, nepřišlo nám to důležité. Franz si myslí, že to důležité je, takže na tom s ní maká. Je to vlastně odbourání iksáků. Jinak je to pořád to stejné. Ester, jak má v životě hodně natrénováno, tak když chvíli nelyžuje, trošku se vrací staré problémy, na kterých pracujeme pět let. Ale postupně je v tréninku, pokud je trochu systematický, dokáže eliminovat.“

Ester Ledecká na ZOH v Pekingu

8. února snowboard paralelní obří slalom 11. února lyže super-G 15. února lyže sjezd 17. února lyže alpská kombinace

Ester stále získává zkušenosti, každou zimou má sjezdovky víc v krvi. Na rozdíl od ostatních sjezdařek byla na olympijských tratích aspoň na snowboardu, bude jí k něčemu, že si aspoň vyzkoušela čínský sníh?

„Myslím, že sníh je skoro všude stejný, protože ho polijí vodou. V Americe je sušší, ve Vancouveru byl zas vlhčí. Ale v tomhle problém není. Samozřejmě jsou sněhy, které jí sedí míň a které jí sedí víc. Hlavní výhoda, v čem se už v minulé sezoně zlepšila, je, že akceptovala, že je dobrá.“

Co tím myslíte?

„Předtím furt měla problém, když jsem začal mluvit o umístění na bedně nebo do desítky, že na ni kladu vysoké nároky, na které nemá. Teď už to akceptovala, už o tom mluví sama.“

Jak tahle skromnost, možná nejistota jde dohromady s jejím nastavením závodnice, která jde vyhrávat?

„Jo, jo, ale už akceptovala, že je favoritka. Je důležité, že si to přiznala, že se za to nestydí. Že to není někde vevnitř, ale že je to schopná i říct.“

Podobně ji už bere i svět, na rozdíl od minulé olympiády v Pchjongčchangu už bude Ester v Pekingu od začátku braná jako globální hvězda Her. Je připravená na větší zájem médií?

„Myslím, že si to užívá, že jí to spíš zvyšuje sebevědomí. Nesmí to být v nevhodnou dobu. Uděláme zas bublinu a bude klid. K ní se nikdo nedostane. Bude někde zavřená a bude si žít ten svůj trénink. A pak to odzávodí. Má tu výhodu, že pro snowboardisty je olympiáda všechno, ale ona má ještě Světový pohár na lyžích, který je taky hodně. A to je strašná výhoda alpského lyžování, že olympiáda není zas tak odskočená jako u jiných sportů. Jako u tenistů, když někdo vyhraje Wimbledon, je mu asi jedno, jestli vyhraje olympiádu.“

Takže jí pozice jedné z královen Her nevadí?

„Myslím, že to ví, že jí to dává sebevědomí, a to je vše. Buď to vyjde, nebo nevyjde.“

Na olympiádě Ester pojede paralelní obří slalom na snowboardu, pak lyžařské super-G, sjezd a alpskou kombinaci. Jaký je váš čínský plán?

„Kombinace je navíc, na tu se nebudeme moc soustředit. Slalom budeme trénovat, ale málo. Prostě si to užije, že pojede další disciplínu. Hlavní je sjezd, protože super-G je hodně blízko snowboardu, nevím, jestli se tam budeme moct zodpovědně připravit. Tam to buď vyjde, nebo ne. Ale na sjezd už máme čas. Jsou tam tři tréninky, tam bychom to mohli doladit, aby bylo všechno OK.“

Další program Ester Ledecké

11. prosince, Bannoje (Rus.), snowboard, paralelní obří slalom 12. prosince, Bannoje (Rus.), snowboard, paralelní slalom 16. prosince, Carezza (It.), snowboard, paralelní obří slalom 18. prosince, Cortina d´Ampezzo (It.), snowboard, paralelní obří slalom NEBO 11. prosince, Sv. Mořic (Švýc.), lyže, super-G 12. prosince, Sv. Mořic (Švýc.), lyže, super-G 18. prosince, Val d´Isere (Fr.), lyže, sjezd 19. prosince, Val d´Isere (Fr.), lyže, super-G