Ledecká vypadla z TOP 20: Nevím, proč taková ztráta. Otestujeme víc lyží

„Mrzí mě to. Hlavně mě mrzí, že úplně nevím, proč se to stalo, proč mám takovou obrovskou ztrátu. Musíme to s týmem vyřešit a zjistit, co se děje,“ hodnotila Ledecká. „Co jsme viděla mezičasy, tak nejvíc ztrácím na rovině. Uprostřed jsem udělala chybu, ale zase jsem zajela líp do prudké pasáže. Mohla jsem si podle mě vzít víc rychlosti do roviny, což jsme si z nějakého důvodu nevzala.“

Sjezdařky v Lake Louise se po slunečném pátečním závodě tentokrát musely vyrovnat s tzv. difuzním světlem. To způsobilo bílou tmu, v níž závodnice špatně rozeznávají detaily na trati a hůře se orientují.

Ledecká měla na trati s číslem patnáct rozhodně složitější podmínky než závodnice, které startovaly na konci první třicítky. Rakušanky Cornelia Hütterová a Christine Scheyerová se z této pozice dostaly do top pětky celkových výsledků.

Ledecká měla problém už kousek na startu, když se jí do sněhu zařízla lyže. Na prvním mezičase ztrácela na Goggiaovou jen 0,23 sekundy. Na trati však její manko průběžně rostlo. Mimo první dvacítku se ve sjezdu propadla poprvé od ledna 2020, kdy dojela v Bansku dvaatřicátá. Problém může být teoreticky i v lyžích.

„Zatím to vypadá, že budeme muset testovat daleko víc párů lyží. Mezi svátky zkusíme někam zajet a snad najdeme nějaké dobré,“ plánuje Ledecká.

Historicky se Ledecké v Lake Louise dařilo, před dvěma lety tam dokonce poprvé vyhrála sjezd Světového poháru. Tentokrát se do top ten nedostala, v páteční sjezdařské premiéře sezony byla dvanáctá.

Skvělými výkony vtrhla do olympijské zimy Italka Sofia Goggiaová, která obhajuje křišťálový globus za nejrychlejší disciplínu, přestože velkou část minulé sezony ztratila kvůli zranění kolene. V Lake Louise vyhrála sjezdy v pátek i včera. V závodech Světového poháru prodloužila sérii svých vítězných sjezdů na šest.

V neděli čeká Ledeckou v Lake Louise ještě první super-G sezony.

„Půjdu do toho stejně jako do dnešního sjezdu. Budu se snažit zajet nejlepší jízdu, co jsem schopna. Dneska se to nepovedlo, každopádně budu dělat maximum, abych byla rychlá,“ slibuje Ledecká.

Ledecká v olympijské zimě. Jak balancovat snowboard a lyže a co protektivní rodina?

Kilde ovládl i sjezd

Norský lyžař Aleksander Aamodt Kilde vyhrál sjezd Světového poháru v Beaver Creeku. Na náročné sjezdovce Birds of Prey zvítězil před Matthiasem Mayerem z Rakouska.

Devětadvacetiletý Kilde navázal na triumf z pátečního superobřího slalomu. V něm si v Coloradu připsal první úspěch od lednového pádu v tréninku, při němž si přetrhl zkřížený vaz v kolenu a musel předčasně ukončit ročník.

Vítěz Světového poháru z roku 2020 porazil Mayera o 66 setin a připsal si osmé vítězství v kariéře. „Neskutečné, vůbec tomu nemůžu uvěřit. Je to paráda, když vám to takhle jezdí. Ještě nikdy jsem si lyžování tolik neužíval. Dneska už jsem cítil únavu, ale jelo to dobře,“ liboval si Kilde.

Třetí příčku obsadil se ztrátou jedné sekundy nejlepší sjezdař posledních čtyř sezon Beat Feuz ze Švýcarska. Patnáctý byl jeho krajan Marco Odermatt a s 346 body vede průběžné pořadí Světového poháru. Na druhém místě je Mayer (310), na třetí příčku si díky vítězství polepšil Kilde (229).

V neděli je v Beaver Creeku na programu další sjezd.