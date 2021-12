Zeman o Ledecké: Potíže s materiálem, pauza od lyží je dvoucestná

Nebyla to žádná tragédie, ale ani žádná paráda. Úvodní lyžařský víkend Ester Ledecké v rychlostních disciplínách zapadl v kanadském Lake Louise do průměru. Bývalý reprezentant Bohumír Zeman vidí důvod v lyžích, což zmínila i sama Ledecká.

Byl to první rychlostní test olympijské sezony. STR ale tentokrát z kopce nepádila v tempu, jak je zvyklá. Na lyžích její značky Atomic přitom jezdí i Sofia Goggiaová, která vyhrála všechny tři víkendové závody, dvakrát druhá ve sjezdu Breezy Johnsonová či Mikaela Shiffrinová, šestá v super-G. „Mně se docela líbilo, jak Ester jezdila. Je vidět, že jsou problémy s materiálem,“ tvrdí Zeman.

Jak se vám Ester líbila lyžařsky?

„To se nezapomíná. Jezdí jí to furt dobře, jsou to drobnosti, bez nichž by jela rychleji. Nějaké chybičky tam byly, ale nemusí to být rozhodující. Když lyže nejedou, dá se s tím dělat o hodně míň.“

Sama Ledecká se o lyžích zmiňovala, přitom jsme na startu olympijské sezony, co za tím může být?

„Těch závodnic, co jezdí na Atomikách je taky hodně. Zrovna třeba na ty podmínky, na sníh materiál nemusí být nastavený úplně stoprocentně.“

LYŽAŘKY ATOMICU V SP Michaela Shiffrinová (USA) 1. Sofia Goggiaová (It.) 3. Breezy Johnsonová (USA) 8. Mirjam Puchnerová (Rak.) 10. Nadia Delagová (It.) 22. ESTER LEDECKÁ 32.

V Lake Louise přitom panovala velká zima, která má závodnice čekat i na olympiádě v Pekingu... Je to varovný signál?

„Samozřejmě, to je zcela nepochybné. Počasí se tam může změnit, ale pravděpodobnost, že bude mráz, bude větší.“

Co je problém přemrzlého sněhu?

„On je někdy až tak suchý, že se vypalují skluznice u hran, ohřejí se natolik, že v obloucích to skluznici vyžere. Pak se lyže mění, na to se musí dát pozor. To všechno servismani vědí, ale ta lyže nemusí jet. Mně se tak trochu zdálo, že nahoře, kde se na rovince nic neděje, kde se jenom klouže, tam měla docela velkou ztrátu. A ona umí krásně klouzat.“

Ester se přitom teď chystá na snowboard, nebudou jí chybět další testovací jízdy?

„To není její práce, otestují to ve fabrice. Ona si pak z vybraných lyží vyzkouší nějaké, které jí sedí, vyhovují v oblouku, drží a jedou.“

Věříte, že se Ester po snowboardové pauze zase vrátí do top formy?

„Ester to má tak nastavené, u ní to může být dvoucestné. Od lyží si odpočine a paradoxně jí to na lyže nastaví formu. Anebo tím, že bude poskakovat na snowboardu, ztratí. To, že jí to jde v obou disciplínách, to je zázrak, někde něco musí chybět. To bylo vidět loni, když nejela mistrovství světa na snowboardu.“

Co říkáte na to, že Ledecká kvůli absenci v následujících dvou lyžařských víkendech přijde o výhodnou startovní pozici?

„Někdy je to číslo rozhodující, třeba na trati, jaká byla v neděli. Když je trať ledovatá, což bývá většinou, tak to nerozhoduje úplně stoprocentně. Ale když je trať měkká, nebo v horším stavu, je startovní pozice velmi důležitá. Věřím, že se v lednu zase dostane do pohody. Zatím to vždycky dokázala, tak snad se jí to povede zase.“