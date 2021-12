Ledecká ve druhé desítce: Dnes už to bylo dobré. A teď zpátky k prknu?

Dala všechno do toho, aby byla co nejrychlejší. V její oblíbené lyžařské destinaci v kanadském Lake Louise to ale Ester Ledecké rozhodně nevyšlo podle představ. Během úvodního víkendu rychlostních disciplín Světového poháru neskončila líp než dvanáctá v pátečním sjezdu. V nedělním super-G byla o místo horší. Ledecké by se teď hodil návrat k prknu a sbírat další lyžařská data. Zatím to ale vypadá, že půjde na jiné prkno, to snowboardové.

Tohle jsou ty křižovatky, kde se rozhoduje. Tři lyžařské závodní dny v Lake Louise Ester Ledecké ukázaly spoustu rezerv do dalšího průběhu sezony. A teď se ukáže, jakým směrem se vydá.

Jednou možností je dál pokračovat v lyžařském programu, odjet do Svatého Mořice, potom do Val d´Isere. Sbírat data, čerstvé zkušenosti a dojmy z nové zimy, vypiplat materiál tak, aby byl o něco konkurenceschopnější než na jejím startu.

„Máme spoustu informací ohledně lyží, hlavně ze sjezdu. Možná to nejsou úplně pozitivní informace. Ale jsou to informace, s kterými budeme dál pracovat. Můžeme testovat další lyže a najít nějaké rychlé,“ líčí Ledecká.

První problém průměrného lyžařského víkendu je tedy jasný. Materiál na první dobrou nezabral. Dávalo by tedy smysl pokračovat na lyžích, Ledecká ale upřednostňuje druhou možnost. Opustit do Vánoc svět lyží a místo toho se vrhnout na snowboard, který v posledních dvou sezonách obětovala svému posunu na lyžích. V minulé sezoně, když se dostala kvůli náročnému měnění disciplín zdravotně na hranu, padlo i pod vlivem vlivného sponzora rozhodnutí snowboard na část sezony odsunout. Ledecká tak závody na prkně potřebuje nejen pro dobrý pocit, ale i pro body ve Světovém poháru a kvalifikaci na olympiádu. Místo dvou lyžařských víkendů je tu proto snowboardová varianta a předvánoční závody v Carezze a Cortině d´Ampezzo.

„Myslím, že zatím to vypadá, že budu příště závodit v Cortině,“ vysvětluje Ledecká. „Program je teď hodně zapeklitý. Měli jsme jet do St. Moritz (na lyže- pozn. red.), ale bohužel se to nedá stihnout, abych se dobře připravila na snowboardové závody. Dlouho jsem teď na snowboardu nestála, tak se chci dobře připravit, odpočinout si a být ready na Cortinu a Carrezu. Ale ještě připomínám, stoprocentní to není. S námi se může stát cokoli. Možná pojedu St. Moritz, ale zatím je to šedesát na čtyřicet, že pojedu Cortinu.“

Pokud Ledecká nepojede do Svatého Mořice, kde se o víkendu konají dvě super-G, vynechá zároveň dva snowboardové závody v ruském Bannoye. Na forhontě je před Vánoci ale každopádně návrat na snowboard.

Tím STR ovšem přijde o dva lyžařské víkendy v rychlostních disciplínách, kde bojuje o udržení výhodných startovních pozic. A průměrné výsledky úvodního víkendu v Lake Louise jí moc nepomohly. Ve dvou sjezdech a nedělním super-G zůstala mimo top ten, což se jí přihodilo poprvé od ledna 2020, kdy se v bulharském Bansku trápila na trati s problematickou viditelností, která vyhovovala spíš specialistkám na obří slalom.

V pátečním sjezdu v Lake Louise dojela dvanáctá, v sobotním až dvaadvacátá, přičemž na nejlepší hodně ztratila. V nedělním super-G skončila na třináctém místě, ale manko na špičku nebylo tak výrazné. Za královnou víkendu Sofií Goggiaovou, která vyhrála všechny tři závody, zůstala o 1,10 sekundy, od osmého místa Rakušanky Siebenhoferové ji dělila jen desetina.

„Jsem spokojená, já jsem si tu jízdu docela užila. Akorát jsem tam udělala chyby, které mě stály nějaký čas. Ale myslím si, že to byla dobrá jízda, máme od čeho se odrazit,“ hodnotila Ledecká. „Jsem ráda, že i s těmi chybami jsem nedostala tolik, a že jsem byla schopná konkurovat. Hlavně, že mě to bavilo, bylo to tady fajn. Hezky sjezdovku upravili, hezky se na tom jelo. Máme na čem pracovat, ale dneska to bylo dobré.“

Důležitější závody budou za dva měsíce v Pekingu. Na úvod sezony má Ledecká balík informací, který teď se svým týmem musí zpracovat.

„Na super-G jsem podala dobrý výkon, ale budu muset ještě zapracovat na některých technických věcech, které půjdou přímo za mnou. Ale moc se na to těším, máme před sebou krásnou sezonu,“ věří Ledecká.

DALŠÍ PROGRAM LEDECKÉ

16. prosince, Carezza (It.), snowboard, paralelní obří slalom

18. prosince, Cortina d´Ampezzo (It.), snowboard, paralelní obří slalom

DALŠÍ PROGRAM RYCHLOSTNÍCH DISCIPLÍN V LYŽOVÁNÍ

11. prosince, Sv. Mořic (Švýc.) - super-G

12. prosince, Sv. Mořic (Švýc.) - super-G

18. prosince, Val d´Isere (Fr.) - sjezd

19. prosince, Val d´Isere (Fr.) - super-G

SP ve sjezdovém lyžování v Lake Louise (Kanada):

Ženy - super-G: 1. Goggiaová (It.) 1:18,28, 2. Gutová-Behramiová (Švýc.) -0,11, 3. Puchnerová (Rak.) -0,44, 4. Tipplerová (Rak.) -0,50, 5. Brignoneová (It.) -0,53, 6. Shiffrinová (USA) -0,58, 7. Curtoniová (It.) -0,64, 8. Siebenhoferová (Rak.) -1,00, 9. Hählenová (Švýc.) a Gagnonová (Kan.) obě -1,03, ...13. Ledecká (ČR) -1,10.

Průběžné pořadí SP (po 8 z 37 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 405, 2. Vlhová (SR) 340, 3. Goggiaová 315, 4. Slokarová (Slovin.) 210, 5. Dürrová (Něm.) 201, 6. Gutová-Behramiová 198, ...23. Dubovská (ČR) 73, 32. Ledecká 51.