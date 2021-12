Krýzlovi i podruhé v sezoně unikl postup, na třicítku ztratil 22 setin

S náročnou tratí, z které pořadatelé ráno odklidili po noční nadílce půl metru sněhu, se v prvním kole nejlépe vypořádal Švýcar Marco Odermatt.

Vítěz obřího slalomu v Söldenu porazil o 32 setin úřadujícího šampiona Světového poháru i disciplíny Francouze Alexise Pinturaulta. Průběžné třetí místo patří se ztrátou 33 setin Chorvatovi Filipu Zubčičovi.

Na čtvrté příčce figuruje letošní mistr světa v obřím slalomu Francouz Mathieu Faivre, který byl o 85 setin pomalejší než Odermatt.

„Věděli jsme, že to bude hodně obtížné, že to bude boj. Snažil jsem se jet čistě, jen mírně agresivně a vzít za to pouze tam, kde to šlo,“ uvedl lídr závodu k podmínkám ve francouzském středisku.

Druhé kolo začne ve 13:00.