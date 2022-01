Z karantény pro triumf ve sjezdu. Rakušan slaví po kontroverzní výjimce

Když ve středu večer přijel Rakušan Vincent Kriechmayr (30) do švýcarského Wengenu, vypadalo to, že ho do sjezdu, hlavní ozdoby zdejších závodů, vůbec nepustí. Přijel hned, jakmile mohl opustit karanténu po pozitivním testu na COVID-19, ale nestihl trénink, podmínku pro účast ve sjezdu. Od rozhodčích však dostal kontroverzní výjimku, kterou přetavil ve vítězství. Jeho první v této sezoně Světového poháru.