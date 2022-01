Bravo, Ledecká je před Pekingem na dobré cestě! Bronz z rychlostní rulety

Ve svém zamilovaném horském městečku si Ester Ledecká opět užívá velkého úspěchu. Ve sjezdu Světového poháru v Cortině d´Ampezzo, výrazně zkráceném kvůli silnému větru, vybojovala třetí místo. Na stupně se vrátila do roka a do dne od svého vítězství z Crans Montany v lednu 2021.

Poslední zkouška v její hlavní lyžařské disciplíně pro olympijské hry vyšla Ledecké skvěle. Na slavné sjezdovce Olympia delle Tofane před rokem dvakrát o setinky přišla o medaili na světovém šampionátu, tentokrát ale byla na správné straně rychlostní rulety.

Ledecká se od prvních mezičasů držela mezi nejlepšími a v cíli byla o 0,26 sekundy za Italkou Sofií Goggiaovou, o sedm setin před čtvrtou Švýcarkou Corinne Suterovou. Přesto, že se ve sprintu na zkrácené trati dostala párkrát do citlivé situace.

„Bravo! Bravo! Je si vědoma těch chybiček, ale dneska tam udělaly chybičky všechny. Snaží se za každou cenu nechat lyže jet. Příčí se jí příčit lyže, což je moc dobře,“ chválila Ledeckou v přímém přenosu České televize bývalá reprezentantka Klára Křížová.

Ledecká se v lyžařském Světovém poháru dostala na stupně vítězů pošesté v kariéře a opět se přesvědčila, že je v rychlostních disciplínách na správné cestě k olympijskému Pekingu. Tam se pro ni právě sjezd jeví jako nejnadějnější disciplína.

V Cortině dnešní závod výrazně ovlivnilo počasí. Silný vítr donutil organizátory zkrátit start přibližně o 200 výškových metrů. Závodnice tak přišly o úvodní prudkou pasáž včetně padáku Tofana Schuss mezi dvěma skalními masivy.

„Z pohledu diváků i závodnic mě velmi mrzí, že závod není v klasické délce. Pořadatelé neměli na výběr, se silným větrem jsou skoky mnohem nebezpečnější. Jakmile by jim fouklo zespodu do lyží, skok by mohl být až fatální,“ hodnotila Křížová.

Závod byl tak rychlou ruletou, kde rozhodovala každá chyba. Málokdo se ale zaváhání vyhnul, včetně vítězné Italky Sofie Goggiaové, která se na trati hned dvakrát dostala do kritické chvíle. I tak ale zvítězila o dvě desetiny před Rakušankou Ramonou Siebenhoferovou.

Pro Goggiaovou to byl velký triumf. V Cortině z různých důvodů nestartovala čtyři roky a minulý víkend si prožila trable, když ve sjezdu v Zauchensee upadla.

„Je to moje nejkrásnější vítězství ve Světovém poháru. Udělala jsem opravdu spoustu chyb, ale chtěla jsem přijet do cíle a potěšit fanoušky. Nezávodila jsem tady čtyři roky, teď jsem tady zpátky. A byla to neuvěřitelná jízda, jsem opravdu šťastná,“ pochvalovala si Goggiaová.

Vinatzer vede po prvním kole slalom v Kitzbühelu

Italský lyžař Alex Vinatzer zvládl nejlépe úvodní kolo slalomu Světového poháru v Kitzbühelu a ve finále bude hájit náskok osmi setin sekundy před Francouzem Clémentem Noëlem. Třetí místo patří v polovině soutěže vedoucímu muži disciplíny Sebastianu Fossi-Solevaagovi z Norska.

Jediný český reprezentant ve startovním poli Ondřej Berndt první kolo ani při svém třetím startu ve slalomu SP v sezoně nedokončil. Celkem úvodní jízdu v hustém sněžení nezvládlo 22 lyžařů.

Druhé kolo je v rakouském zimním středisku na programu od 13:45.

Závod SP ve sjezdovém lyžování v Cortině d'Ampezzo (Itálie):

Ženy - sjezd:

1. Goggiaová (It.) 1:06,98, 2. Siebenhoferová (Rak.) -0,20, 3. Ledecká (ČR) -0,26, 4. C. Suterová (Švýc.) -0,33, 5. Puchnerová (Rak.) -0,37, 6. Gisinová (Švýc.) -0,44, 7. Reisingerová (Rak.) -0,57, 8. Mowinckelová (Nor.) -0,59, 9. Gutová-Behramiová (Švýc.) -0,68, 10. Weidleová (Něm.) -0,81.

Průběžné pořadí sjezdu (po 5 z 9 závodů): 1. Goggiaová 400 b., 2. Siebenhoferová 264, 3. Johnsonová (USA) 240, 4. C. Suterová 231, 5. Puchnerová 211, 6. Nadia Delagová (Švýc.) 173, ...9. Ledecká 123.

Průběžné pořadí SP (po 23 z 37 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 966, 2. Vlhová (SR) 929, 3. Goggiaová 769, 4. Hectorová (Švéd.) 582, 5. Brignoneová (It.) 559, 6. Siebenhoferová 517, ...31. Ledecká 172, 48. Dubovská (ČR) 108.