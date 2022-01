Vítěz posunutého kitzbühelského sjezdu Feuz: těžká váha se zkušenostmi

A právě tady se projevila jedna z výhod loňského vítěze obou sjezdů na pistě Streif, o které hovoří jeho bývalý soupeř, kanadský a ke konci kariéry český závodník Jan Hudec. „Feuz má výhodu v tom, že je celkem těžký, takže když má dobře připravené lyže, což většinou má, zrychluje i v méně prudkých, případně rovných pasážích.“ A rovnější dojez do cíle na Hahnenkammu i se závěrečným mírným skokem je.

„Byla to dobrá jízda. Jsem rád, že se mi to podařilo od startu do cíle sjet bez chyby. Samozřejmě jsme to chtěli my jako Švýcaři vrátit, poté co Vinc (Kriechmayr) vyhrál ve Wengenu. To se nám s Marcem podařilo,“ pochvaloval si v cíli Feuz, který tak oslavil svou třetí výhru ve sjezdu v Kitbühelu. Drobnou vadu na kráse má tato unikátní bilance v tom, že nejde o tři vítězství v řadě. Páteční sjezd, který byl o pár desítek metrů kratší, vyhrál Nor Aleksander Aamodt Kilde.

Tentokrát se už ale jel celý, ten pravý kitzbühelský sjezd a stejnou radost z bezchybného výkonu jako sám Feuz měl i Hudec, který má prý při každé jeho jízdě velké nervy, aby se mu nic nestalo. „U něj ani nevím, jestli vůbec umí jezdit opatrně. Loni jsem měl strašné stresy, když jsem ho viděl jet ten poslední úsek v Kitzbühelu, kde se může vyhrát celý závod. On vždycky strašně riskuje,“ svěřil se Hudec ještě před startem závodů.

V čem tkví tajemství úspěchu tohoto čtyřiatřicetiletého lyžaře, který má na svém kontě ve Světovém poháru 13 vítězných sjezdů? Jak už jeho věk napovídá, jsou to obrovské zkušenosti. „Je to veterán, všude to zná, umí to. Myslím, že to teď rve silou a zkušeností,“ potvrzuje rodák ze Šumperka.

I ze své kariéry však ví, že u borce, který už se v lyžařském cirkusu pohybuje takovou dobu, se chtě nechtě musí projevit předchozí zranění a opotřebování těla. A musí to hodně bolet. „Nemůžu za něj hovořit teď, ale bavil jsem se s ním někdy před šesti sedmi lety, kdy měl spoustu velkých úrazů a operací v jedné sezoně a doktoři se dost nadřeli, aby vůbec mohl chodit. Takže vím, že s tím musí teď bojovat. Sjezd a operace se na člověku podepíší. Takže myslím, že to je něco, co ho trápí. Ale zase má takovou zkušenost a sebevědomí, že tím může často vynahradit nedostatky,“ je přesvědčený Hudec.

Pravým opakem je druhý muž závodu Odermatt, který je o deset let mladší než Feuz, i tak ale podle mnohých předvádí už velmi vyzrálé jízdy, za které mu právem patří pódium a vedoucí příčka v průběžném hodnocení SP. Další dvě místa pak obsadili domácí Rakušané, kterým se ale ani v jednom ze závodů v Kitzbühelu nepodařilo zvítězit.

V rakouském středisku se jely dva sjezdy. Ten páteční byl mírně zkrácený, druhý se zase měl jet původně už v sobotu, ale kvůli předpovídanému sněžení ho raději pořadatelé už v týdnu odsunuli na neděli.