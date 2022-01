Ester Ledecká kousek od karambolu: Letěla jsem přímo na bránu!

Číslo jedna může být zrádné, Ester Ledecká to zjistila v super-G Světového poháru v Cortině d´Ampezzo. Do závodu se rozjela jako první a těsně před cílem málem vletěla do poslední branky. „Samozřejmě jsem se trošku lekla,“ ulevila si Ledecká, která skončila osmá.

Uf! Ke karambolu scházelo málo. Ester Ledecká se vřítila na závěrečný skok, ve vzduchu se stočila doleva a po dopadu se jen taktak vešla do modré brány těsně před cílem. O levou brankou se otřela ramenem.

„Bylo v plánu skočit doleva, ale trošku hůř jsme odhadli tu rychlost, která tam bude,“ vysvětlovala Ledecká. „Já jsem si myslela, že to pro mě bude přirozené, že pojedu od středu doleva, ale najednou v letu jsem zjistila, že letím přímo na tu bránu. Samozřejmě jsem se trošku lekla, ale jsem ráda, že jsem tu situaci zvládla.“

Ledecká na sjezdovce Olympia delle Tofane prožila divokou jízdu, na níž se projevilo, že do ní vjela s jedničkou na své závodní kombinéze. Úvodní číslo na ni zbylo jako na poslední v žebříčku top ten disciplíny.

Musela se tak vyrovnat s tím, že nebude mít možnost analyzovat jízdy soupeřek a těsně před startem ještě upravit plán jízdy. Právě v tom je spolu se svými kouči Tomášem Bankem a Franzem Gamperem, který tentokrát stavěl trať, silná.

„Jednička je trošku nevýhoda, když není člověk tak vyježděný, jako já,“ říká Ledecká. „Když mám víc holek před sebou, tak se koukám nahoře na obrazovku. A speciálně v super-G, kde máme jenom prohlídku a potom do toho jdeme pěkně zostra a zrychla, se mi vždycky líbí dívat se na ty holky a trošku poupravit stopu podle toho, jak to kde vynáší, jak to kde skáče. Je to trošku nevýhoda té jedničky. Na posledním skoku mě to vyneslo daleko víc, než jsem očekávala.“

Tentokrát byla Ledecká za zkušebního králíčka, jejíž jízda sloužila k analýze ostatním. S těsným nájezdem do poslední brány měla potíže i druhá startující, Francouzka Tessa Worleyová. Pak už si na cílový skok závodnice dávaly pozor.

„Vysílačky jsou nažhavené, poslední brána obě překvapila, určitě dojde ke korekcím,“ předvídal v přímém přenosu Borek Zakouřil, expert České televize.

Ledecká navzdory adrenalinovému momentu znovu předvedla solidní jízdu. Skončila osmá se ztrátou 61 setin sekundy na vítěznou Italkou Elenu Curtoniovou.

„Já mám velkou radost, každá top desítka je velký úspěch,“ hodnotila Ledecká. „Mám radost, že se mi to zase povedlo takhle dobře zajet. S výkonem jsem docela spokojená. Myslím, že tam bylo pár chyb, které bude třeba do příště opravit. Ale s tou jedničkou to byla taková výzva, jsem ráda, že jsem to s ní zvládla.“

Gamperova trať přitom nebyla snadná, do cíle se nedostalo 22 závodnic, včetně Marie-Michele Gagnonové, Francesky Marsagliové a také Sofie Goggiaové. Ledecké kamarádka a vítězka sobotního sjezdu zažila nepříjemný pád už druhý víkend po sobě.

„Hrozně mě mrzí, co se stalo Sofii, doufám, že bude v pohodě, a že se zase brzo postaví na start,“ vzkázala jí Ledecká.

Sama s největší pravděpodobností příští týden vynechá další rychlostní víkend lyžařského Světového poháru v Garmisch-Partenkirchenu a bude se soustředit na trénink na snowboardu, na kterém ji 8. února čeká olympijský závod v paralelním obřím slalomu.

„Zatím to vypadá, že možná pojedeme spíš na snowboard. Každopádně se moc těším do Číny, budu dělat, co budu moct, abych se připravila jak na lyžích, tak na snowboardu,“ slíbila Ledecká.