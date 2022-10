Jelínková vyměnila Nizozemsko za Česko: Zájem je větší, cítím se vítaná

Posadila se na židli a zírala do televizních kamer a sálu plného novinářů. Adriana Jelínková už má za sebou top ten výsledek ve Světovém poháru i start na olympijských hrách, tohle však pro ni byla nová zkušenost. „Zájem je větší, je to jiné. To je moje první tiskovka, nikdy jsem nic takového nezažila,“ vyprávěla na startu nové části kariéry po přestupu z Nizozemska k českému týmu, kde se o ni bude starat bývalá reprezentační trenérka Eva Kurfürstová.

Jaký byl důvod změny?

„Uvažovala jsem o tom poprvé už v roce 2014. Vždycky jsem byla v kontaktu s Evou Kurfürstovou a začala mě lákat do Česka. Skoro se to stalo, ale Holanďani mě ještě drželi. Po olympiádě se staly nějaké věci a měla jsem pocit, že potřebuju nový start. Vždycky jsem měla z Čech dobrý pocit. Mám tu rodinu a fakt se na to těším.“

Vaši rodiče jsou navíc Češi.