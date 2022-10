Ledecká o zranění i nových lyžích: Mám nejlepšího servismana na světě

Než se rozvířil veřejně spor o reprezentační smlouvu, nebylo o ní moc slyšet. Až teď Ester Ledecká, trojnásobná olympijská vítězka, poskytla deníku Sport a serveru iSport.cz exkluzivní rozhovor. V něm obšírně vysvětluje, proč se rozhodla pro novou značku lyží Kästle, jak obrečela konec u Atomicu i to, co přesně s ní bylo. „Rozsekala jsem se při tréninku a byla jsem na operaci klíční kosti, jejíž kousky mi navlíkli na drát jako korálky,“ přiznává STR, která opět chce lyže kombinovat se snowboardem.

Kdy přesně se objeví zpátky na závodech, ještě není jisté. Ester Ledecká se dává dohromady po zranění. V obsáhlém interview, které kvůli náročnému programu probíhalo po mailu, mluví i o životě v Londýně, novém servismanovi i o konci spolupráce s agenturou Sport Invest. Záležitosti ohledně reprezentační smlouvy nad rámec svého prohlášení ještě krátce okomentovala, odpověděla na dvě dodatečně zaslané otázky na toto téma.

Než přišel spor ohledně reprezentační smlouvy, dlouho o vás nebylo slyšet. Čím to?

„To bude asi tím, že dlouho nebyly žádné závody.“ (smích)

Můžete ještě dovysvětlit svůj postoj k reprezentační smlouvě? A co říkáte na dost silné vyjádření na vaši adresu ze strany svazu?

„K reprezentační smlouvě se momentálně nechci vyjadřovat. Řešit ji přes média mi přijde hodně nevhodné. Svaz bohužel tento krok udělal, tak jsem musela zareagovat. Dál to nyní komentovat nechci. O výsledku budu samozřejmě informovat.“

Máte i po tomto prohlášení ve svaz důvěru a věříte, že dojde k dohodě?

„Já věřím jenom sobě. A nejen, když se řítím rychlostí sto třicet kilometrů za hodinu z kopce dolů.“

Jak jste si užila léto?

„Báječně.“

Vyzkoušela jste nějakou další aktivitu?

„Ano. Je toho tolik, co dělat… Třeba parkour.“

Jak probíhala příprava na sezonu?

„Parádně. Léto u vody. I když je to úplně ta nejnáročnější část sezony, bylo to fajn. Mě i ta dřina baví.“

Přidala jste nějaké novinky?

„Moje kondiční příprava vychází z toho, co jsem dělala v dětství s dědou. Vážně. Víte, já to, co funguje, neměním.

Už jste zdravotně v pořádku a prozradíte, co přesně s vámi bylo?

„Prozradím… To není nic tajného. Já se jen v nemocech a zraněních nerada babrám a nejdu hned s každou boulí na sociální sítě. (smích) Profesionální sportovci jsou často rozbití. Musí to zvládnout a pracovat dál. Ale chápu zvědavost vás novinářů, protože ´lidi víc než hrdinu, milují hrdinův pád konec a zmar!´ Takhle nějak to řekl Green Goblin Spidermanovi, že? (smích) Rozsekala jsem se při tréninku a byla jsem na operaci klíční kosti, jejíž kousky mi navlíkli na drát jako korálky. Mám pochroumaný rameno, ale bojuju, abych mohla co nejdřív vlítnout do bran.“

Plánujete stejně jako v minulých letech intenzivně kombinovat lyže a snowboard? Nebo se něco změní?

„Jasně že budu! Já se neměním… Jsem pořád stejná Esterka:“ (smích)

Jaké jsou vaše ambice před sezonou?

„Stejné jako před každou jinou. Dělat to, co mě baví nejvíc ze všeho na světě. A aspoň o malilinko se zase zlepšit. Držet nadále krok se světovou špičkou a všechny předjet… (smích) Závodit na lyžích a na snowboardu nejlíp, jak jen dovedu a dělat sobě i svým fanouškům radost. Marcel Hirscher mi kdysi řekl: ´Ty si Esterko vůbec neumíš představit, jak moc jsi pomohla ke zviditelnění světového lyžování a snowboardingu´. Mým cílem je dělat i dobré jméno zemi, ve které jsem se narodila, v zahraničí. A být nejen sportovním, ale i morálním vzorem pro ostatní. To jsou moje celoživotní ambice.“

Nejlepší servisman na světě

Čím to, že jste se rozhodla pro lyže Kästle?

„No, čím to… Vysvětlím to. Na jaře mi vypršela smlouva s Atomicem, a tak jsme už v minulé sezoně začali s Christianem Höflehnerem, manažerem Atomic Race Teamu, řešit, co dál. Měl pro mě na tuto sezonu připraveného