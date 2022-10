Ledecká o dohánění tréninkového manka: Jde to ztuha. Kdy se vrátí?

V rodině to tak mají, že se nestydí stát jako první. Zuzana Ledecká v sále Domu armády povstala příkladem a strhla všechny tleskající hosty k standing ovation pro svou dceru. „Jako první si stoupla moje maminka. Děkuju, že to tady rozpoutala. Bylo to příjemné a hrozně si toho vážím. Myslím, že si to daleko víc zasloužila Bára Špotáková ,“ reagovala Ledecká.

Jak po nedávné operaci klíční kosti doháníte tréninkové manko?

„Jde to ztuha. Ještě nemám od doktorů zelenou úplně na vše. Trochu to bude ještě chvíli trvat, ale věřím, že Lake Louise bychom mohli stihnout.“

Mluvíte o prvních rychlostních závodech sezony koncem listopadu. Věříte tedy, že tam budete na startu?

„Snad ano.“

Věříte, že už v Lake Louise můžete být v plné formě?

„Doufám, že jo. Bude tam ale samozřejmě velké tréninkové manko. S tím nic neuděláme. Budu se snažit hned, jak dostanu od doktorů zelenou. Budu trénovat do roztrhání těla, abych alespoň tu část dohnala. Asi to bude ale v sezoně pomalejší rozjezd. Nedokážu odhadnout.“

V čem vás zranění stále limituje?

„Musíme si počkat, až ta kost pořádně sroste. Kdybych na to spadla, tak by to byl velký problém a nedalo by se to už řešit tak jednoduše. Takže bohužel musím jezdit, když už, tak opatrně…“

Jsou teď tréninky bolestivější?

„Bolí to víc než normálně.“

Jak dlouho bude trvat, než budete stoprocentní?

„To nedokážu říct. To se musíte zeptat mé kosti.“

Co teď musíte v tréninku dělat jinak?

„To se musíte furt bavit o zranění? Mně se o tom nechce… Nezlobte se, ale toho budou pak plné noviny, že Ledecká řekla tohle, moje klíční kost… Radši bych, aby to bylo pozitivní, že se těšíme všichni na Lake Louise. Chápu, že vás to zajímá…“

Zajímá to hlavně fanoušky, my jsme jen prostředník…

„No dobře, no, podle mě je ale bude zajímat to, co jim naservírujete.“

Tak co byste jim vzkázala?

„Že se těším na sezonu. Mám v týmu nového fyzioterapeuta Jardu Blažka a servisáka, nejlepšího servisáka na světě, si troufám říct, nebo jednoho z nejlepších, bývalého servisáka Bodeho Millera, Alexise Pinturaulta. A myslím, že to s ním bude velká jízda. Moc se na to těším. A také bych chtěla vzkázat, že jsme zatím neměli tolik možností to vyzkoušet, ale ty lyže jsou dobré. Uvidíme, jaké budou na závodech, ale každopádně mě to na nich hodně bavilo a to byl důvod, proč jsem se pro ně rozhodla. Novinek je spousta.“

Kromě servismana a fyzioterapeuta bude jezdit nově i na lyžích značky Kästle. Zároveň vám situaci zkomplikovalo zranění. Co od sezony očekáváte?

„Moc nevím. Ten start je kostrbatý, ale máme spoustu překvapení a spoustu novinek. Jak v týmu tak materiálu. Je to jedna velká hádanka.“

Bude to trochu zkušební sezona?

„Asi ano. Zčásti se to tak dá pojmout, ale budeme se snažit co nejrychleji.“