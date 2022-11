Shiffrinová má z Levi double. Porazilo švýcarskou čekatelku, Dubovská 18.

Sedmadvacetiletá Shiffrinová navázala v Levi na sobotní triumf a připsala si 76. vítězství ve Světovém poháru. Od maxima krajanky Lindsey Vonnové ji dělí šest výher, absolutní rekord drží Švéd Ingemar Stenmark (86). Úřadující vítězka seriálu vylepšila 49. vítězstvím ve slalomu v SP vlastní rekord.

Dvojnásobná olympijská vítězka Shiffrinová udržela vedení i po druhé jízdě, do níž vstupovala s náskokem sedmi setin před Němkou Lenou Dürrovou a jedné desetiny na Slovenku Petru Vlhovou. Američanka odrazila také atak Švýcarky Wendy Holdenerové, která útočila na první triumf ve slalomu v kariéře, a porazila ji o 28 setin sekundy. Vlhová skončila stejně jako v sobotu třetí, Dürrová se propadla znovu na čtvrté místo.

Dubovská nenavázala ve Finsku na třinácté místo ze sobotního slalomu a tentokrát se do první patnáctky nevešla. Do druhé jízdy vstupovala jako osmnáctá a na této příčce zůstala i po odpolední části. Před třemi lety Dubovská pronikla v Levi poprvé do první desítky, minulý rok zase získala ve Finsku životní šesté místo. V průběžném pořadí SP je nyní Češka čtrnáctá, na kontě má 33 bodů.

Program Světového poháru pokračuje 26. a 27. listopadu v americkém Killingtonu, kde je na programu obří a klasický slalom.

Závod SP ve sjezdovém lyžování v Levi (Finsko):

Ženy - slalom: 1. Shiffrinová (USA) 1:52,21 (56,86+55,35), 2. Holdenerová (Švýc.) -0,28 (57,07+55,42), 3. Vlhová (SR) -0,68 (56,96+55,93), 4. Dürrová (Něm.) -0,97 (56,93+56,25), 5. Hectorová (Švéd.) -1,42 (57,28+56,35), 6. Popovičová (Chorv.) -1,62 (57,74+56,09), ...18. Dubovská -2,67 (58,14+56,74), Sommerová (obě ČR) nedokončila 1. kolo.

Průběžné pořadí slalomu a SP: 1. Shiffrinová 200, 2. Holdenerová 125, 3. Vlhová 120, 4. Dürrová 100, 5. Hectorová 81, 6. Larssonová (Švéd.) 80, ...14. Dubovská 33.