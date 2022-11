Dubovská zahájila sezonu 13. místem ve slalomu: Vím, kde mám rezervy

Stejným výsledkem jako loni vstoupila česká slalomářka Martina Dubovská sezony Světového poháru. V sobotním závodě v Levi skončila 13. Soba pro vítězku tentokrát vybojovala Američanka Mikaela Shiffrinová. Královna finské sjezdovky z posledních let Petra Vlhová ze Slovenska skončila třetí.

Martina Dubovská potvrdila, že v Levi jí skvěle sedí úvodní mírnější pasáž trati. Na prudším svahu oproti elitním závodnicím ztrácela, nakonec ale byla spokojená se solidní 13. příčkou a ztrátou 2,26 sekundy na vítězku.

„Jsem velmi ráda, že mi hned první závod vyšel na umístění v top 15. Určitě mě to utvrdilo i v tom, že nový materiál či nový servisman fungují a všechno je na dobré cestě,“ řekla Dubovská.

Ve druhém kole udržela umístění z první jízdy, v níž se dělila o 13. příčku. Do nedělního závodu půjde s vědomím, kde ztratila desetiny potřebné k umístnění v elitní desítce.

„Úvodní pasáž mi sedla v obou kolech, ale vím, že mám trošku rezervy ve strmé části a nájezdu na rovinu. To musím vylepšit. S týmem se podíváme na video a nějak to zanalyzujeme, aby to zítra bylo lepší,“ řekla Dubovská.

Loni dokázala po 13. místě ze soboty zajet v neděli životní 6. příčku. „Podmínky tu jsou skvělé. Trať je v takovém stavu, že je jedno, jestli jedete s jedničkou nebo třicítkou,“ dodala česká slalomářka.

Už 75. vítězství v kariéře vybojovala Američanka Mikaela Shiffrinová. Úřadující šampionka Světového poháru porazila o 16 setin sekundy druhou Annu Swennovou Larssonovou ze Švédska. Největší slalomářskou rivalku Petru Vlhovou pak předčila o 20 setin.

„Jo, tohle je úžasné. Zajela jsem skvěle prudký úsek, poslední část sjezdovky,“ usmívala se Shiffrinová, která si rozhovor užívala po boku debutantky Avy Sunshineové (25. místo).

Slovenka Vlhová už před závodem prozradila, jak by se mohl jmenovat šestý sob, kterého by dostala za případné vítězství. V Laponsku totiž získá šampionka každého závodu zvíře, které může pojmenovat a v budoucnu navštěvovat.

Své stádo však zatím nerozšířila. „Není lehké lyžovat v takové konkurenci. Jsem ráda, že jsem se posunula o jednu příčku oproti druhému. Je to velmi vyrovnané, rozhodují maličkosti,“ hodnotila svůj vstupní závod sezony Vlhová. Smutnou hrdinkou byla Němka Lena Dürrová, vítězka prvního kola, která ve druhé části zajela až 14. čas a propadla se na čtvrtou.

Nedělní slalom v Levi odstartuje prvním kolem v 10.15.

Závod SP ve sjezdovém lyžování v Levi (Finsko):

Ženy - slalom:

1.Shiffrinová (USA) 1:51,25 (55,03+56,22), 2. Swennová-Larssonová (Švéd.) -0,16 (54,93+56,48), 3. Vlhová (SR) -0,20 (55,05+56,40), 4. Dürrová (Něm.) -0,75 (54,48+57,52), 5. Holdenerová (Švýc.) -0,79 (55,09+56,95), 6. Buciková (Slovin.) -1,21 (55,09+57,37), ...13. Dubovská -2,26 (56,03+57,48), Sommerová (obě ČR) nedokončila 1. kolo