Ledecká tady poprvé vyhrála SP, byl tam klid. Nyní slavné místo skončí

Mrazivé podmínky v pohádkové přírodě národního parku Banff pomáhají bílému cirkusu na startu sezon už od roku 1980 a posledních třicet let se tady závodilo pravidelně. Ester Ledecké se ve středisku v Lake Louise většinou dařilo a v roce 2019 tady zazářila, když ve sjezdu získala své premiérové vítězství ve Světovém poháru. Měla tehdy startovní číslo 26, stejně jako při zlaté jízdě na olympiádě.

Ledecké vždy pomáhalo, že ve svém nabitém programu, v němž kombinuje na nejvyšší úrovni dva olympijské sporty, měla v Kanadě čas na trénink lyžařských rychlostních disciplín.

„Než v Lake Louise vyhrála, byli jsme tam čtyři týdny. Byla daleko od evropských problémů. Nebudou se řešit tiskovky, sponzorské povinnosti, je tam osm hodin časový posun. Bude klid na trénink,“ těšil se její trenér Tomáš Bank, když se tým STR chystal vyrazit do Kanady před rokem.

Letos Ledecká v Lake Louise chybí kvůli rekonvalescenci po dvou operacích zraněné klíční kosti. A vypadá to, že už se do svého oblíbeného místa jen tak nevrátí.

Mezinárodní federace FIS totiž od příští sezony plánuje do programu Světového poháru zařadit dva ženské obří slalomy v Mont-Tremblantu v Québecu, a to ve stejný víkend, kdy se tradičně konaly rychlostní závody v Lake Louise. A pokud by z programu vypadly ženské závody, vypadá to černě i s těmi mužskými. V Lake Louise mají totiž pořadatelé na přípravu víkendu Světového poháru vysoké náklady, a aby se akce vyplatila, potřebují plný program.

„Nechci se moc zabývat faktem, že tady možná závodíme naposledy. Ale pokud bych to musel dát do slov, tak bych řekl, že by to bylo smutné,“ prohlásil Kanaďan James Crawford, který skončil v sobotním sjezdu třetí.

Ještě víc musí litovat Goggiaová

Největší důvod litovat rýsující se odchod bílého cirkusu z Lake Louise má Sofia Goggiaová, která v Kanadě během víkendu prodloužila neuvěřitelnou sérii. Před rokem tady vyhrála oba závody sjezdu a jeden v super-G. A letos má nakročeno k dokonalé obhajobě.

V pátečním sjezdu vyhrála se štěstím o čtyři setiny sekundy před Švýcarkou Corinne Suterovou. V sobotu udělala ve vrchní části trati pár chybiček, ale pak chytila rychlost a v cíli byla znovu první. Tentokrát o 34 setin sekundy porazila Rakušanku Ninu Oertliebovou, která se vrátila po zranění.

„Muselo to být to moje včerejší první vítězství, které mě vzbudilo ještě před budíčkem. Hned, jak jsem otevřela oči, představila jsem si trať se všemi lajnami tak, jak se má nejlíp projet. Něco, co se mi včera, navzdory vítězství nepodařilo,“ hodnotila Goggiaová na Instagramu. „Věděla jsem, že s minimálními rozdíly, které tady panují, bude k vítězství potřeba téměř perfektní jízda. A jsem moc ráda, že se mi to podařilo.“

Goggiaová si hned na úvod sezony znovu zajistila červený dres vedoucí závodnice pořadí Světového poháru ve sjezdu. Ten si drží už téměř dva roky. Od 19. prosince 2020, kdy se do něj navlékla díky vítězství ve Val d´Isere, jí ho nikdo nevzal. A stejně jako vloni i tentokrát má velmi nadějné vyhlídky na malý křišťálový globus díky své dominance v Lake Louise.

„Poslední dva roky byly tady pro mě neuvěřitelné. V roce 2013 jsem si tady zranila koleno, v roce 2016 jsem tady byla poprvé na stupních. A vyhrát tady teď pětkrát v řadě je prostě neuvěřitelné,“ řekla Goggiaová. „Je smutné, že tady už nebudeme závodit, ale myslím, že FIS najde dobrou náhradu.“