Ledecká promluvila o změně lyží: Risk, kterému věřím. Bank vyvíjel i radil

Do pražského Domu armády si přišla Ester Ledecká pro ocěnění armádní sportovkyně roku v slušivém kostýmu a vysokými podpatky. Aby byla na výši situaci i ve své nové éře, musí složit řešení na pár problémů. Kromě pokračující rehabilitace po zlomenině klíční kosti a dohánění tréninku budou klíčovým momentem její další zimy nové lyže. STR do nich vkládá svou absolutní důvěru, už proto, že se na jejich vývoji podílel její lyžařský hrdina Ondřej Bank.

Věříte, že budou vaše nové lyže stejně rychlé jako ty dosavadní, budou to vítězné lyže?

„Já tomu věřím, jinak bych do toho nešla. Je to ale také risk. Je to firma, která jde do svěťáku v rychlostkách poprvé po delší odmlce. Z toho, co jsem měla šanci otestovat, mi to přišlo strašně překvapivé.“

MOŽNÝ START SEZONY PRO STR SP LAKE LOUISE 2. prosince sjezd 3. prosince sjezd 4. prosince super-G

V jakém smyslu?

„Nečekala jsem, že ta lyže bude takhle dobrá. Uvidíme, jak to dopadne. Je to velká výzva i pro nového servisáka, který s tím pracuje a testuje. Pro mě je skvělé, že mám v servise spoustu lidí kolem sebe, kteří testovali, i když jsem teď nemohla jezdit. Jezdili na ledovce, na mých lyžích. Do toho Tschunti spal, chudák, někde v sauně, aby byl týden na ledovci, kde bylo natřískáno. Jemu to nevadilo. Testoval, aby bylo vše vyladěné. Já mu v tomhle věřím a věřím, že když si na ty lyže stoupnu a budu toho moci šlápnout, že mě podrží a budou na to připravené.“

U zrodu závodní lyží Kästle byl i bývalý reprezentant Ondřej Bank, který se znovu vrací do vašeho týmu. Kde se na nich projevuje jeho expertíza?

„Dobrá otázka, i Ondra byl jedním z důvodů, proč jsem se pro tyhle lyže rozhodla, přestože jsme neměli šanci testovat je tak dlouho. Ale Ondra je měl vyzkoušené už daleko před námi a vyvíjel je několik let. Nabídku od Kästle jsem dostala už před dvěma roky, ale teprve letos začali dělat pořádně rychlé lyže. A Ondra říkal: Hele, myslím, že ty lyže jsou už na tebe připravené.“

Co vy na to?

„Říkala jsem si, že za to nic nedám. Měla jsem na stole i výbornou smlouvu od Atomiku, takže jsem neměla nic moc co ztratit. Jezdilo se mi na nich dobře, tak jsem si řekla, tak jo, asi je čas na změnu.“

Můžete popsat, jak se na těch lyžích cítíte?

„První, co jsem si řekla, když jsem si na ně stoupla, bylo: Ty jo, mají krásný grip! I ty rychlé lyže hrozně hezky drží v oblouku a to vám dodává pocit jistoty, to je asi jeden z hlavních důvodů, proč jsem do toho šla. Jakmile mám větší pocit jistoty, můžu posunout svou hranici risku.“

Váš odchod od Atomiku byl v lyžařském světě událostí, dostaly se k vám reakce od ostatních závodnic?

„Na holky moc nemám čísla. Mám číslo na Ilku (Štuhecovou), která šla taky na Kästle, takže dobrý, a na Goggiaovou, která si přála, abych zůstala na atomikách, ale stejně je to pořád moje italská ségra, protože jsme redbullačky. Jinak jsem se s nikým nesetkala, protože se normálně setkáváme na předsezonních přípravných kempech, ale to bohužel neproběhlo. Takže se s nimi asi uvidím až na závodech.“

Jak jste si zatím sedla s novým servismanem Guntramem Mathisem?

„Je skvělé, že je úžasný člověk. Poznala jsem ho na nějakém jarním kempu, přijel tam za mnou, dělal servis Kästle, ale to se ještě nevědělo, jestli k nim půjdu. Nějak jsem si to zkoušela a říkala jsem si: oukej, tenhle chlapík ví, co dělá, protože to na lyžích poznáte. Pak jsme po kempu seděli, bylo otevřené auto, seděli jsme v kufru auta a já říkám: No jo, ale já dělám i snowboard, tak teda kdybych šla ke Kästlím, tak mám tebe jako lyžařského servisáka, ale nevím, kdo mi bude dělat snowboard.“

Co on na to?

„On říká: Já bych to zkusil! Byla jsem úplně vyřízená, že by taková servisová legenda šla ke snowboardu. Neříkám, že by byl něco míň, ale rozhodně není tak profláklý, hlavně mezi špičkovými lyžaři, kteří ho berou jako menší sport a říkají si, že to jsou blázni. Každopádně nevědí, o co přicházejí. Pak dorazil hned na další snowboardový kemp a byl úplně vyřízený. Říkal: To je neuvěřitelný, mě ten snowboarding tak baví! Musím s tebou jezdit i na něj. Takže si chudák přidělal práci, ale bylo to vtipné.“

V čem?

„Je to servisová legenda, takže stejně jako můj kouč Franz Gamper a Tomáš Bank, kam přijde, tak ho znají. Když byl se mnou na prvním snowboardovém kempu, tak tam byli Briti a přišli za ním: To je skvělý, že jsi tady, s kým tu jsi? A on: No, já jsem tady s Ester Ledeckou. A oni: Ježiš, ta je tady teď na snowboardu! A on: No, já jsem tady s ní na snowboardu. A oni byli úplně v šoku, jak se to mohlo stát. Je to hrozně milé, ze všeho nejvíc se cení, když tým chce a dělá maximum, abych byla připravená. Trochu jsem jim to zkomplikovala já, ale věřím, že to dokážeme.“

O ČEM JEŠTĚ MLUVILA STR

O NÁVRATU PO ZRANĚNÍ

„Jde to ztuha. Ještě nemám od doktorů zelenou úplně na vše. Trochu to bude ještě chvíli trvat, ale věřím, že Lake Louise bychom mohli stihnout. Bude tam ale samozřejmě velké tréninkové manko. S tím nic neuděláme. Budu se snažit hned, jak dostanu od doktorů zelenou. Budu trénovat do roztrhání těla, abych alespoň tu část dohnala. Asi to bude ale v sezoně pomalejší rozjezd.“

O SNOWBOARDU

„Když lyžuju, stojím na snowboardu, když snowboarduju, stojím na lyžích, a když jsem zraněná, tak mi stojí oba sporty, což je samozřejmě pak složitější. Mám hrozně dobrého kouče Justina Reitera, který se mnou zůstává na další sezonu, věřím, že to spolu nějak dokážeme. Teď budu mít snowboardový kemp, takže uvidíme, půjdeme krok po kroku.“

O REPREZENTAČNÍ SMLOUVĚ

„Přišlo mi trochu netaktní od svazu, že to začal řešit přes média, protože mi připadá, že takovéhle věci by se měly řešit soukromě, tak to se smlouvami je. Už jsem se k tomu vyjádřila a bude to asi mé poslední vyjádření.“

O SMRTI DIETRICHA MATESCHITZE

„Doufala jsem, že jednou budu mít šanci se s ním setkat, protože je to úžasný člověk, a co udělal pro sport celosvětově, je neskutečné. Chtěla jsem mu aspoň poděkovat, zeptat se ho na spoustu věcí, na které se ho už asi nezeptám. Pro celý sport je to strašné…“