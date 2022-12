Shiffrinová ohrožuje rekord Vonnové, má už 78. vítězství v SP. Vlhová druhá

Vedoucí žena SP Shiffrinová založila na první výhru v obřím slalomu v tomto ročníku vynikající první jízdou, po níž vedla před Petrou Vlhovou o 72 setin sekundy. V druhém kole Američanka velkou část náskoku ztratila, ale Slovenku, jež předvedla nejrychlejší druhou jízdu, přesto o 13 setin sekundy porazila. Vedení v hodnocení disciplíny uhájila dnes třetí Marta Bassinová z Itálie, která za vítězkou zaostala o 31 setin.

Shiffrinová si po předvánočním triumfu v super-G ve Svatém Mořici připsala druhé vítězství za sebou a celkově čtvrté v sezoně. V průběžném pořadí seriálu vede před italskou sjezdařkou Sofií Goggiaovou už o více než 200 bodů.

Celkově pátým triumfem v Semmeringu se dvojnásobná olympijská šampionka a šestinásobná mistryně světa o další krok přiblížila bývalé hvězdné sjezdařce Vonnové, jež je s 82 výhrami nejúspěšnější ženou v historii SP. Absolutním rekordmanem je Švéd Ingemar Stenmark (86).

Ani ve třetím obřím slalomu sezony se nepodařilo přejít přes první kolo české reprezentantce Adrianě Jelínkové. Sedmadvacetiletá lyžařka se na trať vydala s vysokým číslem 63, zhruba po 45 sekundách jízdy podjela jednu z branek a vypadla.

Program na sjezdovce Panorama v Semmeringu pokračuje ve středu dalším obřím slalomem, den nato lyžařky absolvují slalom.

SP ve sjezdovém lyžování v Semmeringu (Rakousko):

Ženy - obří slalom: 1. Shiffrinová (USA) 2:07,18 (1:05,49+1:01,69), 2. Vlhová (SR) -0,13 (1:06,21+1:01,10), 3. Bassinová (It.) -0,31 (1:06,36+1:01,13), 4. Worleyová (Fr.) -0,48 (1:06,22+1:01,44), 5. Brignoneová (It.) -1,25 (1:06,47+1:01,96), 6. Mowinckelová (Nor.) -1,38 (1:06,51+1:02,05), ...Jelínková (ČR) nedokončila 1. kolo.

Pořadí obřího slalomu (po 3 z 10 závodů): 1. Bassinová 240, 2. Vlhová 190, 3. Gutová-Behramiová (Švýc.) a Hectorová (Švéd.) obě 172, 5. Shiffrinová 160, 6. Worleyová 131.

Průběžné pořadí SP (po 13 z 39 závodů): 1. Shiffrinová 675, 2. Goggiaová (It.) 470, 3. Vlhová 420, 4. Holdenerová 384, 5. C. Suterová (obě Švýc.) 334, 6. Curtoniová (It.) 306, ...39. Dubovská (ČR) 68.