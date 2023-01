Shiffrinová je nejlepší lyžařkou světa. Výhrou číslo 83 překonala Vonnovou

Devátou výhru v této sezoně a celkově rekordní 83. si připsala Mikaela Shiffrinová v úterním obřím slalomu v italském Kronplatzu. Díky ní se osamostatnila na první pozici historického žebříčku ženských výher ve Světovém poháru. Na druhé místo odsunula krajanku Lindesy Vonnovou.

Dobrý základ pro toto vítězství položila už v prvním kole, které stavěl její trenér Mike Day. V něm o 13 setin sekundy porazila Laru Gutovou-Behramiovou. Švýcarka ve druhém kole předvedla fantastickou jízdu a zdálo se, že to bude mít Shiffrinová hodně těžké.

Jenže při současné formě sedmadvacetileté Američanky není nic těžké. Opět předvedla profesorskou jízdu, na kterou je radost se dívat. Při průjezdu cílem už věděla: Dokázala jsem to, urvala jsem výhru číslo 83!

I když tentokrát nebyly k vidění takové emoce, jaké předvedla při minulé výhře v Kranjské Goře. V úterý to byla obvyklá radost Mikaely Shiffrinové. „Těžko vyjádřit mé současné emoce, možná večer nebo ráno budu sdílnější,“ přiznala poté v televizním rozhovoru.

Tuto větu pronesla v symbolicky zlatých slunečních brýlích, přes které jí nebylo vidět do očí. Možná to okoukala od Ester Ledecké, která při rozhovorech brýle, ať už sluneční, či lyžařské, prakticky nesundá.

Shiffrinová měla velmi dobrý pocit už před samotným závodem. „Ráno jsem věděla, že tento závod bude dobrý, podmínky byly nejlepší v sezoně, věděla jsem, že můžu být silná.“ A to se také potvrdilo.

Jak vnímá lyžování, přiblížil v rozhovoru pro Eurosport také její přítel, sám vynikající sjezdař, Aleksander Aamodt Kilde. „Čísla u Mikaely jsou pro mnohé nepochopitelná, i pro mě je to šok. Je tak dobrá proto, že miluje sport, lyžování, je soutěživá. Máme stejné cíle, stejnou práci, milujeme to, ale ona je ještě zapálenější. Ať už se bavíme o čemkoliv, často sklouzne k lyžování. Co tomu dává, je až neuvěřitelné.“

Ani zhruba patnáct minut po skončení závodu, kdy už se zvládla alespoň vydýchat, nebyla Shiffrinová moc schopná říct, jak se cítí. „Těžko hledám slova. Myslím, že slova nepopíší, co cítím. Bylo to stresující, často jsem byla nervózní, až moc zapálená. Během dne jsou to dvě jízdy, hodně času, který věnujete přemýšlení. V poslední době, kdy mi spousta lidí tato čísla předhazovalo, to nebylo vůbec snadné,“ připomněla obrovský tlak, který teď na sobě cítila.

Ženský rekord už má, ale jde se dál, k vyrovnání absolutního rekordu Ingemara Stenmarka zbývají tři výhry. Další může přidat už ve středu, kdy se opět od 10.30 jede v Kronplatzu další obří slalom. „Teď si to chci trochu užít, ale zároveň se už soustředit na to, co mě čeká ve středu.“

Stenmarkův rekord může vyrovnat už v neděli ve Špindlerově Mlýně, čekání na jeho překonání pak natáhne mistrovství světa (6. - 19. února).

Vonnová už při vyrovnání rekordu Shiffrinovou reagovala na sociálních sítích spíše chladněji, bez nějakých větších emocí krajance jen pogratulovala. Ačkoliv její prvenství v počtu vítězství ve sjezdu (43) hned tak někdo, ani mezi muži, nepřekoná, rozhodla se Vonnová do historie zapsat i o minulém víkendu. Krátce před legendárními sjezdy v Kitzbühelu se stala prvním člověkem, který sjezdovku Streif sjel v noci.