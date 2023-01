Rivalita královen Krkonoš: kariéry proti sobě, šok, ostrá slova i respekt

Mikaela Shiffrinová ovládla slalom ve Špindlerově Mlýně před Petrou Vlhovou • FOTO: Barbora Reichová / Sport Navzdory lednovému oteplení sníh ve Špindlerově Mlýně vydržel, ale opravdové horko teprve nastane. V Krkonoších se chystá další střet dvou tváří světového lyžování, jejichž rivalita baví globální publikum. Je plná dramatu i emocí. Mikaela Shiffrinová může vyrovnat rekord Ingemara Stenmarka, Petra Vlhová však před spoustou natěšených krajanů znovu zkusí urvat trochu slávy. Jak se jejich rivalita vyvíjela?

POPRVÉ SPOLU NA STUPNÍCH Jedna se narodila pod Tatrami, druhá vyrůstala v Coloradu, ale měly napsáno, že své kariéry rozpálí přímo proti sobě. Obě jsou stejný ročník, Shiffrinová je přesně o tři měsíce starší. Američanka vystřelila dřív, ve Světovém poháru debutovala ve Špindlerově Mlýně v roce 2011, dva dny před svými šestnáctými narozeninami. Vlhová taky dlouho nečekala, poprvé na stupních se sešly 12. listopadu 2016 ve slalomu v Levi. To už byla Shiffrinová olympijskou šampionkou a dvojnásobnou mistryní světa, Vlhová už zase měla za sebou své první vítězství v SP.

ŠOK V ASPENU Na jaře 2017 byla Shiffrinová na vrcholu. Potřetí za sebou vyhrála slalom na mistrovství světa a poprvé taky ovládla celkové pořadí Světového poháru. Na závěr sezony ji ale doma v Aspenu senzačně porazila Vlhová. „Jsme malá země, ale silná. Pro naši zem je to zvláštní chvíle,“ radovala se Vlhová. Shiffrinová jí úspěch přála: „Plakala štěstím. Znám ten pocit a je skvělé, když ho někdo zažije.“

REMÍZA V MARIBORU Tohle se v lyžařském světě jen tak nevidí. 1. února 2019 se Shiffrinová s Vlhovou díky na setinu stejnému času podělily o vítězství v obřím slalomu Světového poháru v Mariboru. Američanka sice po prvním kole vedla o 48 setin sekundy, její soupeřka ale předvedla skvělé finálové kolo. „Když jsem viděla Petřinu jízdu, říkala jsem si, že to bude těžké,“ řekla Shiffrinová. O měsíc později ve Špindlerově Mlýně si rozdělily po vítězství, Vlhová ovládla obří slalom, Shiffrinová slalom.

ZLATÁ PETRA Na světovém šampionátu 2019 v Aare byla Vlhová nejdřív trochu smutná, když v superkombinaci skončila o pouhé tři setiny sekundy stříbrá za Wendy Holdenerovou. V obřím slalomu, ale ve druhém kole předjela Němku Rebensburgovou a získala zlato.

NEJASNOST V JASNÉ Hodně divný pocit si Mikaela Shiffrinová odvážela ze závodů Světového poháru v Jasné koncem zimy 2021. Obě hvězdy spolu bojovaly o velký křišťálový globus a Shiffrinová před slovenskými fanoušky vyhrála úvodní slalom. V obřím slalomu po prvním kole vedla před Vlhovou o šestnáct setin. Pak ale její soupeřka zajela parádní jízdu, při níž poškodila jednu z branek. Její výměna se pak protáhla na dvě minuty, vymrzlá Američanka pak byla v cíli třetí a pěkně naštvaná. „Nemám to podložené, ale jakoby si řekli: Petra je v čele, uděláme něco, abychom se dostali do hlavy Shiffrinové,“ stěžovala si. Celkový triumf nakonec slavila Vlhová.

TRABLE V ČÍNĚ Dvě vládkyně ženského lyžování se na loňské olympiádě v Pekingu trápily. Vlhová skončila v obřím slalomu v druhé desítce a po prvním kole slalomu byla osmá. Do druhého kola ale dala všechno a vybojovala senzační zlato. To Shiffrinová byla snad nejsmutnější hrdinkou Her. Ve slalomu i obřím slalomu vyfičela v páté bráně, na závěr pokazila i týmový závod a odjížděla bez medaile. „Každý člověk na Zemi si prochází svými těžkostmi. Musíte se prostě zvednout,“ vzkázala fanouškům.

OSTRÉ SLOVÍČKO V téhle zimě je to velká jízda Shiffrinové v jedné z jejích životních sezon. Vyhrála už deset závodů, kromě slalomů a obřích slalomů taky super-G ve Svatém Mořici. Lyžuje ladně a elegantně a udivuje experty. Překonala už ženský historický rekord Lindsey Vonnové v počtu vítězných závodů v SP a ve Špindlu může dorovnat legendárního Ingemara Stenmarka. Slalom ve Flachau však vyhrála Vlhová a v euforii se nechala strhnout k vulgárnímu pokřiku se slovenskými fanoušky směrem k Shiffrinové. Hned se omluvila a Američanka to ocenila. „Ujistila jsem ji, že z mé strany to nebylo myšleno osobně a že věřím, že ví, že k ní jako člověku i úžasné sportovkyni chovám respekt a úctu,“ vysvětlila Vlhová.

BILANCE Mikaela Shiffrinová Petra Vlhová 239 Starty v SP 193 84 Vítězství v SP 27 132 Pódia v SP 65 5 033 957 CHF Prize money 2 214 418 CHF 2 – 1 – 0 Medaile na OH 1 – 0 - 0 6 -2 – 3 Medaile na MS 1 – 4 - 1 4 Velké křišťálové globy 1 8 Malé křišťálové globy 4 Vzájemná bilance v SP Mikaela Shiffrinová Petra Vlhová 114 Celkem 36 58 Slalom 21 42 Obří slalom 14* 4 Super G 0 4 Sjezd 0 3 Paralelní slalom 0 3 City závody 1 *V obřím slalomu v Mariboru v roce 2019 obě vyhrály ve shodném čase

SHIFFRINOVÁ O VLHOVÉ „Považuju ji za velkou soupeřku. Dává mi hodně motivace, jenom když ji vidí závodit. Říkám si: Půjde do toho na sto procent, takže já musím taky. Posouvá mě to dál. Stejně tak to posouvá ji i další holky. Když jsem jen o trochu pomalejší a nedávám do toho všechno, ona tam je, aby si to vzala.“