Přijde hodně Slováků, těší se Vlhová. Dubovská měla skvělé tréninky

Zatímco slavná Američanka Shiffrinová si po čtvrtečním příjezdu do Krkonoš dala dnes volno, dva blesky z Liptovského Mikuláše si v areálu ve Svatém Petru v mrazivém pátečním ránu vyzkoušely hank na černé sjezdovce.

Program ve Špindlerově Mlýně SOBOTA 9.30 1. kolo slalomu 12.30 2. kolo slalomu NEDĚLE 9.15 1. kolo slalomu 12.15 2. kolo slalomu

„Organizátoři a dobrovolníci udělali obrovský kus práce, trať bude opravdu v dobrém stavu pro všechny závodnice,“ pochvalovala si Dubovská. „Dva slalomy a doma, nic víc jsem si nemohla přát.“

Ve Špindlerově Mlýně se podle původního plánu měl jet jeden obří slalom a jeden slalom. Kvůli komplikované sněhové situaci na začátku ledna ale mezinárodní federace do Krkonoš nakonec určila dva slalomy, první z nich nahradí zrušený závod v Záhřebu.

Dubovská se na ně připravovala ve slovenské Jasné poté, co v posledních dvou jízdách Světového poháru vypadla.

„Snažím se dívat dopředu. Co bylo, bylo… Nebylo to moc příjemné, ale soustředím se na víkend,“ usmívá se Dubovská. „V Jasné jsme měli skvělé tréninky. Připravená jsem, teď už to jen ukázat v závodě.“

Slovenka Petra Vlhová byla sice před pár dny zklamaná ze dvou čtvrtých míst v obřích slalomech v italském Kronplatzu, ale poslední slalomový závod ve Flachau vyhrála právě ona, navíc před velkou podporou slovenských fanoušků.

„Bylo to pro mě velmi důležité. Celou sezonu jsem byla nahoře a dole a to vítězství stále nepřicházelo,“ líčila Vlhová. „Flachau bylo speciální i tím, že je to prostě Flachau. Ten den byl úžasný, všechno v něm vycházelo. Cítila jsem se dobře a nakonec zvítězila. Užila jsem si to, ale je to něco, co už bylo a teď je úplně jiná situace. Zítra bude nový den. Budu se snažit podat můj výkon a uvidíme, jak to dopadne.“

Autogramiáda Petry Vlhové Olympijská vítězka a držitelka Křišťálového glóbu Petra Vlhová navštíví v neděli po konci slalomu ve Špindlerově Mlýně stánek Slovakia Travel, následovat bude autogramiáda a talkshow na hlavním pódiu.

Z Kronplatzu se musela Vlhová rychle přesunout do Špindlerova Mlýna, kde ji v sobotu čeká už třetí závod během pěti dní.

„Je to jen o tom, jak to zvládnete logisticky a jak se tomu přizpůsobíte. Mám skvělý tým, který to logisticky zabezpečil tak, abych se cítila co nejpohodlněji. Abych se mezi závody co nejrychleji přesunula a abych mezi tím dokázala trénovat. Vše jsme zvládli. Jsme zvyklí na to, že ten program je náročný a nabitý. Já jsem s tím v pohodě,“ ujišťovala.

V sobotu ráno bude Vlhová na startu prvního krkonošského slalomu jako jedna za největších soupeřek Mikaely Shiffrinové, která v případě víkendového double dorovná v žebříčku vítězných závodů Světového poháru legendárního Ingemara Stenmarka. Před čtyřmi lety se jí v euforické atmosféře dařilo. Slalomový závod vyhrála a v obřím slalomu skončila třetí.

„Mám odsud pěkné vzpomínky. Vyhrála jsem tu a byla jsem tu na podiu. Tento rok je zase jiná situace. Věřím, že to dobře dopadne a předvedu dobré jízdy,“ řekla Vlhová, která se opět těší na podporu fanoušků. „Když se na to podíváme zpětně, jaké to bylo v roce 2019, tak asi přijde hodně Slováků. Uvidíme, jak to bude zítra.“