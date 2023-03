Skřítek na trati: Super-G žen v Andoře mělo netradiční a dojemný závěr

Co se to děje? Co to tam jede za skřítka, vždyť se přeci na této trati konají závody Světového poháru? Divák, který ve čtvrtek namířil svůj pohled na televizní obrazovku až v průběhu jízdy Nicole Schmidhoferové se musel hodně divit. Rakušanka totiž pojala svou rozlučkovou jízdu hodně odlehčeně a nastoupila do ní oblečená jako skřítek se špičatou čepicí místo závodní helmy.