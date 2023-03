Stříbrný návrat Ledecké, dojalo ji přivítání: Co chtěla jinak? Vyhrát

Soupeřky ji téměř celou sezonu neviděly. A při středečním návratu Ester Ledecké mezi brány v alpském snowboardingu si připomněly, proč jim to až tolik nevadilo. Česká sněhová královna ve své oblíbené Rogle po víc než roce vstoupila v rámci závodu Světového poháru do obřího slalomu. Jen na Sabine Schöffmannovou ve finále nestačila a skončila druhá. Ačkoliv mnohé porazila, atmosféra prý byla skvělá. „Musím poděkovat za to, jak mě snowboardový svět přivítal s otevřenou náručí.“

Vzpomínáte, kdy jste naposledy sledovali hvězdnou českou sněhovou obojživelnici Ester Ledeckou v závodech na snowboardu? Ať se příliš nenamáháte... Bylo to 8. února 2022 při úspěšné obhajobě olympijského zlata v paralelním obřím slalomu. Poté už závodila jen na lyžích.

Jenže v létě přišel při volnočasových aktivitách nepříjemný úraz, který vyústil ve dvě operace klíční kosti. Teprve letos v únoru jí doktoři dali zelenou a ona, celá natěšená, mohla zase na sníh. I když „jen“ na snowboardu.

Jako malému dítěti se jí musely rozzářit oči, když to v tréninku šlo, zdravotně bylo také vše v pohodě, a tak v minulém týdnu mohla se svým týmem doladit reprezentační smlouvu s Českým svazem lyžařů. Tedy jen tu snowboardovou, a oznámit: Jedu do Rogly.

I v samotném vystoupení ve Světovém poháru ve Slovinsku bylo vidět, jak moc jí soutěžení chybělo. Z kvalifikace postoupila česká hvězda bez sebemenších problémů z prvního místa. Menší zaváhání přišlo ve čtvrtfinálové jízdě proti velké soupeřce Ramoně Hofmeisterové, kde po chybě v jednom z oblouků musela ten další vykroužit větší, než by chtěla. Ani tak ji to ale nezpomalilo natolik, aby si nezajistila postup do semifinále.

„Byla jsem i trochu nervózní, ale to k závodům patří. Spíš je to trochu nezvyk, nebyla jsem zajetá tolik, jak v tuhle dobu bývám. Bylo to poprvé v sezoně a bylo to hodně zvláštní, ale zároveň skvělý. Ostatní holky už jsou rozjetý, pro ně není závod nic nového, ale já jsem si to musela trochu oťukat,“ hlásila po závodu Ledecká.

V boji o finále s Italkou Luciou Dalmassovou byla ale neomylná a cílem projela o 2:46 sekundy rychleji.

Před finále nemohla olympijská vítězka v této disciplíně uniknout kamerám, vypadala ale v klidu, nebylo na ní nijak znát, že závodí po tak dlouhé pauze. Zkrátka pravá akční hrdinka, na jejímž výrazu příliš mnoho emocí nespatříte.

Později ale nějaké přeci jen do světa vyslala. „Musím poděkovat za to, jak mě celý snowboardový svět přivítal s otevřenou náručí, bylo to opravdu strašně dojemný a hezký. Všichni kluci a holky za mnou chodili a vítali mě zpátky, bylo to moc fajn. Jsem vděčná za prostředí, co tady máme a jak jsou ty lidi fajn,“ pochvalovala si hrdinka STR.

Finále, do kterého nastoupila proti Sabine Schöffmannové, už ale takovou brnkačkou nebylo. Od samotného začátku mírně ztrácela, což ji vedlo k většímu risku a ten se v závěru nevyplatil.

Ve stejných místech jako při čtvrtfinále přišla chyba, opět delší oblouk, a v cíli ztráta 5 setin sekundy, což znamená pro Ledeckou v jejím návratovém startu druhé místo v závodu Světového poháru.

„Jestli jsem si představovala něco jinak? Představovala jsem si, že tu poslední jízdu vyhraju,“ smála se česká snowboardistka a lyžařka v jedné osobě.