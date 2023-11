Sjezdový úlet na Matterhornu: Start v nebi a rokenrol, skáče se 70 metrů

Tohle tady ještě nebylo. Rychlostní sezona lyžařského Světového poháru začne očekávanou atraktivní novinkou. Z Matterhornu, sedmé nejvyšší hory Alp, se pustí závodníci v sobotu a v neděli v téměř čtyřkilometrovém sjezdu, při němž přejedou hranice mezi Švýcarskem a Itálií. „Myslím, že se máte na co těšit,“ láká fanoušky Jan Zabystřan před premiérou závodu z Zermattu do Cervinie, kterou ovšem může zkomplikovat počasí.

Tohle je prostě extrém. Startovní brána se otevírá ve výšce 3 720 metrů, nejvýš v historii Světového poháru, víc než dva kilometry výš než při slavném Hahnenkammu v Kitzbühelu. Na 3 810 metrech dlouhé trati stráví i ti nejlepší přes dvě minuty a překonají 880 metrů převýšení. Maximální rychlost na trati se pohybuje kolem 135 kilometrů v hodině. A závodníky čekají taky tři dlouhé skoky.

„Přišla zima, ale podmínky jsou perfektní, je to docela napreparované. Skáče se daleko, jezdí se rychle,“ hodnotil reprezentant Jan Zabystřan, který v posledních týdnech na nové trati trénoval a v sobotu se chystá na start. „Celkem je sjezd dost pěkný, je tam pár dlouhých skoků, pár rovin, kde se jede rychle, i dvě pasáže, kde se zatáčí. Ten sjezd má všechno, je to okolo dvou minut, nic krátkého, ale dost se mi to líbí.“

Novou trať vymyslel bývalý švýcarský šampion Didier Défago, olympijský vítěz z Vancouveru. Z drtivé většiny využil úseky, kde se už lyžovalo, a poslal lajnu ze švýcarské strany Matterhornu v Gobba di Rollin v Zermattu přes alpský ledovec až do italského střediska Laghi Cime Bianchi v Cervinii, kde je cíl. Sjezd získal název Gran Becca, což znamená velký vrchol, takhle místní přezdívají Matterhornu.

„Myslím, že na téhle sjezdovce uvidíme velký spektákl. Mně se nejvíc líbí Matterhorn Jump, následovaný traversem Sérac. Je tam pár sekund, kdy se jede trochu pomaleji, a máte pocit, že jste v závodě. Po traversu se jde rychle znovu do akce krásným skokem, kde se bude určitě skákat šedesát, sedmdesát metrů,“ řekl Défago. „Druhá klíčová pasáž je Muro Ventina s dlouhými zatáčkami ve velké rychlosti. Pro mě jsou rokenrolovou částí závodu tři skoky. Závodníci tam budou víc ve vzduchu než na zemi a doufám, že to bude atraktivní pro závodníky i pro diváky.“

Vizualizace trati nového sjezdu v SP z Zermattu do Cervinie • Foto www.speedopening.com

Zabystřan na Matterhornu zahájí sezonu, v níž se chce nově soustředit právě na rychlostní disciplíny. K úspěchu mu může pomoct i přestup ke značce Kästle českého majitele Tomáše Němce.

„Je to první závod sezony, beru to jako trénink. Moje první disciplína bude superobří slalom, který začíná 1. prosince,“ řekl Zabystřan. „Cíl je dobře se cítit, připravit se na první Super G v Beaver Creeku. Když se mi povede zabodovat, budu to brát dobře.“

Velký zážitek může však zkomplikovat počasí. Ze tří naplánovaných tréninků se uskutečnil jen jeden. Ve čtvrtek vládla na kopci mlha, v pátek zase na trati leželo po nočním sněžení velké množství sněhu. Příští týden na stejné trati budou závodit i ženy včetně Ester Ledecké, která se tak vrátí k lyžařským závodům poprvé od loňského března.

Dubovskou čeká slalom

Na první start sezony se chystá taky Martina Dubovská, kterou čekají o víkendu dva slalomy ve finském Levi, kde zatím v kariéře sbírala své největší úspěchy. Už třikrát tady dosáhla na top ten, před dvěma lety zazářila šestým místem.

Do Levi vyrazila Dubovská před necelým měsícem se svým novým trenérem Livem Magonin, který v minulosti přivedl Tinu Mazovou i Petru Vlhovou k velkému křišťálovému globu.

„Trénink tu byl dost intenzivní. Myslím, že Livio udělal velmi dobré rozhodnutí, že jsme sem jeli dřív a mohli jsme natrénovat všechno, co jsme potřebovali. Myslím, že přípravu jsme i v létě měli opravdu dobrou. Všechno nám vyšlo,“ líčí Dubovská.

Na slalomovém kopci v Levi musí dobře zvládnout prudkou část, udržet rychlost a dobře najet do mírnější části trati.

„Určitě bych ráda předvedla dvě dobré a rychlé jízdy. Minulý týden, když jsme tu trénovali, to nebylo podle mých představ. Doufám, že na závody všechno vyjde,“ řekla Dubovská. „Potřebuju, abych na rovinu přijela co nejrychleji, to je moje oblíbená část. Chci si to užít, těším se na atmosféru. Přijeli mě podpořit známí, moc se těším.“