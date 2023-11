Prokletý unikát. Nový sjezd SP se nejede ani letos, dočká se Ledecká?

Jana Zabystřana čeká sjezd ze Švýcarska do Itálie • Koláž iSport.cz

Vizualizace trati nového sjezdu v SP z Zermattu do Cervinie • www.speedopening.com

„Bohužel jsou důvody pro dnešní zrušení stejné jako včera,“ uvedla mezinárodní federace FIS. Ze dvou plánovaných sjezdů a tří tréninků pod Matterhornem lyžaři včetně včetně českého reprezentanta Jana Zabystřana mohli absolvovat jen jednu tréninkovou jízdu ve středu. Pak doplatili na počasí.

„Byla by to úžasná podívaná. Ale i to je náš sport,“ konstatoval ředitel závodů FIS Markus Waldner. Za týden mají na programu v Zermattu dva sjezdy ženy včetně české naděje Ester Ledecké, jež se vrací na lyže po dvou operacích klíční kosti.

Před rokem plánovanou novinku v kalendáři SP v Zermattu naopak zhatil nedostatek sněhu. V Söldenu muže nepustil mezi branky silný vítr. Závodit by mohli poprvé za týden v sobotu v rakouském Gurglu, kde je v plánu slalom.