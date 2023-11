Hlavní soupeřky Ledecké: tygřice, „ségra“ i hvězda na lyžích z Česka

Olympijská vítězka ve sjezdu z Pekingu a mistryně světa z roku 2021. K co nejlepším výsledkům jí prý pomáhá sledování starých závodních videí americké hvězdy Lindsey Vonnové. „Když jsem byla mladší, vždy jsem k ní vzhlížela. Když jsme se poprvé potkaly, byla jsem úplně mimo a neřekla jsem ani slovo,“ smála se Suterová. „Líbí se mi, jak lyžuje a jak agresivně najíždí do zatáček. O podobný styl se snažím i já.“

Lara Gutová-Behramiová

Trojnásobná olympijská medailistka. V minulé sezoně získala malý křišťálový globus v super-G. Před tímto ročníkem však začala přemýšlet o konci kariéry. „Jela jsem na soustředění do Argentiny. Bylo tam zataženo, vlhko a mě bolela kolena. Ptala jsem se sama sebe: Má to smysl? Pár týdnů na to jsem ale trénovala ve Švýcarsku. Svítilo slunce, sjezdovky byly perfektní a já si uvědomila, jak to miluju,“ říká dvaatřicetiletá závodnice, jejímž manželem je fotbalista Valon Behrami. Na svém kontě má celkem 37 vítězství ve Světovém poháru, což před ní dokázalo pouze šest závodníků.