Velký návrat Ledecké. Co je třeba k úspěchu: zdraví i vítězný adrenalin

Když se Matterhorn uvolí, čekání Ester Ledecké na další lyžařský start ve Světovém poháru se v sobotu zastaví na 611 dnech. Sněhová obojživelnice má vtrhnout do sjezdu z Zermattu do Cervinie (11.45, PP ČT sport a Eurosport) a konečně tak nechat za sebou dlouhou bolavou etapu, kterou způsobila loňská zlomenina klíční kosti a dvě následné operace. Vytyčila si cíl bojovat o jeden z rychlostních malých křišťálových glóbů. A je v pozici, aby to opravdu dokázala. Jaké faktory ovlivní její comebackovou sezonu?