Ledecká nadějně rozjeté super-G nedojela: Fajn závod do páté brány...

Závod v super-G na trati, kde ve Světovém poháru triumfovala před třemi lety, nakopla na maximum, ve hře se však udržela zhruba jen 18 sekund. Ester Ledecká vypadla hned v úvodu nedělního klání ve Val d'Isere. „Bohužel teď asi nemám dost síly, abych ho mohla dokončit. Dělala jsem, co jsem mohla,“ líčila. Z francouzského víkendu tak zapíše 16. místo ze sobotního sjezdu. V neděli triumfovala Italka Federica Brignoneová.

Naděje na skvělý český výsledek trvala jen moment. „Závod byl do té páté brány fajn,“ pousmála se Ledecká. Do zatáčky za horizontem najela až moc napřímo, její mezičas svítil zeleně, jenže Ledecká se nevešla do branky. Jízdu musela ukončit ani ne po dvaceti sekundách boje.

„Za prvé jsem si myslela, že tam budu mít daleko menší rychlost, ale je to moje chyba, měla jsem stát lépe na pravé lyži. To se nestalo, nicméně už je to za mnou a budu se snažit z toho poučit,“ popisovala Ledecká.

Rychle však dodala, že ji v posledních týdnech trápí vleklá viróza. Síly jí na trati chyběly i během sobotního sjezdu. „Jsem docela ráda, že nedělám běžky, protože to bych nedala. U downhillu je dobrý, že se člověk vždycky nějak dostane dolů,“ konstatovala.

Nyní vyhlíží obrat k lepšímu, přestože z nabitého závodního programu nehodlá ustoupit. „Doufám, že se trošičku vzpamatuju, konečně se dám do pořádku a začnu se uzdravovat. Zatím je to čím dál horší a mám čím dál míň sil,“ přiznala.

Ledeckou čeká místo odpočinku Světový pohár ve snowboardingu. Zatímco lyžařky budou pokračovat 21. prosince slalomem ve francouzském Courchevelu, snowboardistky se utkají v sobotních závodech paralelního slalomu ve Švýcarsku.

„Jedu do Davosu, budu dál bojovat. Budu se snažit přehodit na snowboard a odjet závod, pokud mi to aspoň trochu tělo a nemoc dovolí. Na snowboard se moc těším,“ dodala Ledecká.

Z Val d'Isere si tak odveze 16. místo ze sjezdu, které bylo jejím nejlepším výsledkem od návratu do Světového poháru po zranění a operaci klíční kosti.

Vypadlo 26 závodnic

Na zrádné trati plné nerovností ve Val d'Isere nedojely do cíle už závodnice s nízkými startovními čísly Alice Robinsonová, Lara Gutová-Behramiová, Marta Bassinová i hvězdná Mikaela Shiffrinová. Celkem vypadlo 26 z 58 lyžařek na startu.

Skvěle super-G zajela Švýcarka Cornelia Hutterová a hned po ní se na trať vydala italská spolufavoritka Federica Brignoneová, která se dostala na první místo o 87 setin sekundy.

O překvapení se postarala Kajsa Vickhoff Lieová z Norska, která se prodrala na druhé místo, za Italkou zaostala o 44 setin sekundy. Další italská závodnice Sofia Goggiaová vylepšila sobotní výsledek ze sjezdu a třetím místem se vrátila na stupně vítězů.

Brignoneová se díky triumfu dotahuje na vedoucí ženu průběžného pořadí Mikaelu Shiffrinovou. „Vyhrát velký glóbus by byl sen, ale popravdě si chci hlavně užívat závody a lyžovat si po svém,“ prohlásila. Třiatřicetiletá rodačka z Milána slavila deváté vítězství v super G v kariéře, celkem ve Světovém poháru brala již 24. triumf.

SP v sjezdovém lyžování ve Val d'Isere (Francie):

Ženy - superobří slalom: 1. Brignoneová (It.) 1:21,58, 2. Lieová (Nor.) -0,44, 3. Goggiaová (It,) -0,59, 4. Hütterová (Rak.) -0,87, 5. Gisinová -1,32, 6. Hählenová (obě Švýc.) -1,71, ...Ledecká (ČR) nedokončila.

Průběžné pořadí superobřího slalomu (po 2 z 10 závodů): 1. Goggiaová 160, 2. Brignoneová 145, 3. Hütterová 130, 4. Lieová 93, 5. Hählenová a Gutová-Behramiová (Švýc.) obě 60, ...33. Ledecká 8.

Průběžné pořadí SP (po 11 z 43 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 620, 2. Brignoneová 557, 3. Gutová-Behramiová 429, 4. Goggiaová 396, 5. Vlhová (SR) 391, 6. Hectorová (Švéd.) 296, ...51. Dubovská 38, 57. Ledecká 32, 100. Jelínková (všechny ČR) 2.