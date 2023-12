Expertka: Ledecká je bojovník. Jakou roli mohou hrát nové lyže a nemoc?

Její závody znovu přitahují k televizím řadu příznivců lyžování. A Ester Ledecká je sama ráda, že v nich zase může figurovat. Dokonce až tak, že ani přes nemoc, kterou sama po sobotním sjezdu zmínila, nehodlá měnit svůj závodní program a ještě do Vánoc absolvuje i klání na snowboardu. Podle expertky Evy Kurfürstové nemoc mohla výsledky Ledecké ovlivnit. Vidí ale i jiný faktor, který se stává mnohým lyžařům, když změní materiál. „Viděla jsem ji v tréninku a jezdila skvěle. V závodu do toho ale vstupuje jiná věc, která zpočátku ovlivňuje řadu závodníků,“ naznačuje.

Ester Ledecká v této sezoně skončila 23. v super-G, 22. a 16. ve sjezdu, a poslední super-G nedojela. Jak se vám zatím líbí její návrat?

„Žádný návrat není lehký, to je určitě první důležitá věc. Někdo ho zvládá tak, jiný onak. Výpadek tam byl 631 dnů od posledního závodu v alpském lyžování. Mezi tím absolvovala závody na snowboardu, kde byla druhá a první. Takže nějaký kontakt se závoděním tam byl. Ono návrat…“

Povídejte.

„V jejím případě šlo o poraněnou klíční kost, nohy fungovaly bez problémů, takže by tam neměl být nějaký blok. Jsou samozřejmě těžší návraty, když se člověk vrací po zranění nohou, nebo když, jak my říkáme, ho to vypne. To znamená, že jde v nějakém krkolomném pádu do bezvědomí. Pak těžko říct, jak se s tím hlava vypořádá. Jde to z podvědomí závodníka a potřebuje to různé množství času. Ester naštěstí ničím takovým neprošla, takže by to neměl být tento případ. Co ale u spousty lyžařů má vliv, je změna materiálu, kterou prošla i Ester.“

Jak to tedy vidíte u Ledecké, co se týče tohoto faktoru?

„Působí na mě na lyžích lehce jinak, byť měla v neděli nejrychlejší mezičas, než vypadla. Ale když si tento materiál vybrala, lze očekávat, že