Velká změna ve slalomu: za šlapání do kopce pokuta a diskvalifikace

Netrefíte branku a chtěli byste se vrátit do závodu? V lyžování už to nepůjde • Reuters

Když se ve čtvrtek budete dívat na závod Světového poháru v ženském slalomu ve francouzském Courchevelu, možná vás zarazí jedna věc, jedna změna. Jde o činnost, která ještě loni byla běžnou součástí závodů, od tohoto ročníku je ale zakázaná.

Nikomu určitě při sledování slalomů neuniklo, že občas došlo k tomu, že závodník upadl, neprojel bránu, ale zastavil se ještě v její blízkosti, a tak přišel v podstatě sprint dovrchu. Slalomář na svých lyžích rychle vyšlapal nad bránu, kterou minul a znovu se rozjel dolů, aby závod dokončil. „To už je ale teď zakázané. Dnes, když spadnete, nesmíte už šlapat směrem nahoru,“ upozorňuje trenérka Eva Kurfürstová.

Jedna výjimka tady ovšem v pravidlech je: „Když spadnete, zvednete se z pádu a není to úplný pád, to znamená, že to není takzvané kompletní zastavení, vy se z pádu v jízdě zvednete a nepřerušíte kontinuitu pohybu, tak se můžete vrátit zpět do trati obloukem. Ale nesmí to být tak, že budete šlapat nahoru,“ vysvětluje bývalá slalomářka.

V případě porušení tohoto nového pravidla přichází diskvalifikace a také finanční pokuta. „Diskvalifikace platí i v závodech nižší kategorie, tam vám ale třeba nedají pokutu, jen pokárání. Těm ve Světovém poháru napálí bez milosti pokutu,“ doplňuje Kurfürstová.

Důvodem zavedení této regule je nejspíš i to, že takový lyžař zdržuje závod a také vysílací čas, který je drahý. A také částečně rozbíjí trať. „Navíc pro závodníky, kteří se takto vrací, je stejně závod ztracený. Potom často jedou hop nebo trop a stejně vypadnou. Takže je to v podstatě zbytečné.“

V této sezoně jde o nejvýraznější a také nejviditelnější změnu. Ovšem další přijde už v příští sezoně. Ta se týká hlavně bezpečnosti lyžařů v rychlostních disciplínách, především sjezdu. „Jedná se o airbag, který je od této sezony doporučen ve Světovém poháru, na mistrovství světa a olympiádě. Od další sezony bude povinný na závodech kategorie jedna, tedy těch zmiňovaných, a rok poté na ostatních závodech,“ přidává česká trenérka.

Jednoznačně jde o snahu zamezit těžkým zraněním páteře a hrudníku při nebezpečných pádech ve velmi vysokých rychlostech. Jenže kvitovat ji nebudou určitě úplně všichni lyžaři. „Ono se to bude v médiích asi naplno řešit za rok. Ale jde o to, že ne každému airbag vyhovuje. Někoho pod kombinézou tíží a stísňuje. A může se stát, že když spadnete a airbag se vám nafoukne, tak vás tak silně obepne, že vás v ten okamžik až dusí. Takže někdo s tím může mít docela problém,“ líčí Kurfürstová.

Program slalomu v SP do konce roku:

Čtvrtek: Courchevel (Fr.) ženy

Pátek: Madonna di Campiglio (It.) muži

28.-29. 12.: Lienz (Rak.) ženy (obří slalom a slalom)