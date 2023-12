Neumannová o opakování ikonického momentu s dcerou: Nebylo to trapné?

Zatímco Kateřina Neumannová spojila s běžeckým lyžováním život, její dcera Lucie si k němu dlouho hledala cestu. Loňská společná zkušenost se ale oběma líbila. A tak se v neděli 11. února olympijská šampionka opět postaví na start hlavního závodu a během víkendu se představí i dcera Lucie, která už rozvíjí nadějnou atletickou kariéru na půlce.

Kateřino, jak vzpomínáte na loňské setkání s Lucií v cíli?

„Nevstoupíš dvakrát do jedné řeky... Já jsem věděla, že Lucka v cíli bude. Tak nějak jsem tušila, že to bude hezký. Na druhou stranu mě tam maličko přepadly pocity, jestli to není trapný. Okolo mě dojížděli lyžaři a teď je tam všichni odháněli, protože jsem dojížděla já. Tím, že jsem byla jenom účastník, nejela jsem na bednu, tak jsem si říkala, jestli to takhle má být. Ale řekla bych, že to hodně prožívala Lucka. Bylo to hezké, i v kontextu s mými narozeninami. Ale brala jsem to tak, že jsem tam jedním z lyžařů, jedním z řady.“

Na své první Jizerské padesátce jste tehdy startovala tři dny před svými padesátinami, jaká to byla premiéra?

„Já na loňskou Jizerskou padesátku vzpomínám rozporuplně. Na jednu stranu krásný zážitek, na druhou stranu, já jsem si sama na sebe vytvořila jakýsi tlak, protože jsem řekla: V padesáti první padesátku! Byla jsem sama sebou pod tlakem, abych jela slušně. To už letos nechci. Co se týká sněhu a podmínek to loni nebylo ideální, byl hodně mokrý sníh a tím pádem ta trať byla pomalá. Já jsem toužila mít čas pod tři hodiny, což se mi těsně nepodařilo. Kdyby byly rychlejší sněhové podmínky, tak by to určitě dopadlo. Ale přemýšlím, jestli to nezopakovat, nezkusit ten čas stlačit pod tři hodiny...“

Co říkáte na to, že vášeň pro tenhle závod chytla i vaše dcera?

„Mně se plní můj sen. Vždycky jsem si říkala, že až bude Lucka větší, bude se mnou jezdit na kole, na lyžích. Dlouho se vzpouzela, ale od té doby, co začala dělat atletiku, přibrala i sporty, kde já mám minulost. Loni jsem ji přemluvila, ať jede desítku. Ráno jsem na ní viděla řasenku. Řekla jsem si: Jede si to užít... Ale pak jsem viděla, že chce asi jet. Do cíle přijela s rozmazanou řasenkou a vztekala se jak čert. Nahoru do kopce jela hodně dobře, jela na chlupatých lyžích, a pak jí nejelo z kopce. Co se týče lyží, byla to výtka na mě. Budu s tím muset něco udělat.“

Takže si už lyžování neoškliví?

„Řekla bych, že na loňské Jizerské padesátce se to definitivně zlomilo. Jela tam firemní štafety a pak si zkusila desítku. Hrozně ji to asi bavilo a od té doby už vůbec nejsou pochyby, že by se znova zúčastnila.“

Jaké máte plány na příští únor?

„Na Jizerské padesátce budeme určitě. Já, pokud mě můj tým za někoho nevymění, pojedu firemní štafety. Předpokládám, že se povede, abych v rámci mezigeneračních startů s Luckou jela desítku.“

Padesátku Lucie nezkusí?

„Bude mít v té době halovou atletickou sezonu a budou tam závody. V případě, že by měla těsně předtím nebo potom závody, asi to bude některá z těch kratších tratí. Ale to necháme na poslední chvíli.“

Je pro vás účast na Jizerské padesátce tím rodinným rozměrem výjimečnější?

„Rodinný rozměr je trend současné doby, kterým se sportování veřejnosti ubírá. Já jsem ráda, že toto téma vzniklo. Jsem ráda, že akce, která je tak tradiční, přitahuje i mladé. To, že máme rádi běžky my, ta starší generace, to je nějak pochopitelné. Ale je super, že se takhle tradiční sport v konkurenci nových stává výzvou i pro mladou generaci. Když je to v kombinaci s rodiči, je to o to lepší. Ukazuje to, že běžky přežijí i do budoucna.“

Očima Lucie Neumannové „Jsme na soustředění v Portugalsku, mám proti mamce nevýhodu, že nemůžu trénovat na běžkách. Na běžkách proti ní ale stejně nemám šanci, tam je neporazitelná. Těším se, že si stoupnu na start. Buď to bude štafeta, nebo když budu mít formu, třeba i padesátka!“

Generace na Jizerské 50 Kateřina Neumannová (lyžařka) dcera Lucie Aleš Řezáč (lyžař) syn Aleš Lukáš Konečný (boxer) dcery Martin Koukal (lyžař) syn Sebastian Jan Pirk (kardiochirurg) syn, snacha, vnučka Jakub Kohák (herec) syn Jan