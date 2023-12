Triumf číslo 93! Shiffrinová drtivě vládla v Lienzu, Češky se trápily

Američanka Mikaela Shiffrinová suverénně ovládla slalom v Lienzu a rekord Světového poháru posunula na 93 vítězství. Před německou lyžařkou Lenou Dürrovou měla v součtu časů propastný náskok 2,34 sekundy, třetí skončila Michelle Gisinová ze Švýcarska. České reprezentantky Martina Dubovská ani Adriana Jelínková se do druhého kola neprobojovaly. Dubovská obsadila 49. místo, Jelínková jízdu nedokončila.

Shiffrinová v Rakousku vyhrála i čtvrteční obří slalom, dnes si připsala páté prvenství v sezoně. Obhájkyně velkého křišťálového glóbu, která i letos jasně vede průběžné pořadí SP, měla po prvním kole náskok 1,14 sekundy před krajankou Paulou Moltzanovou. Ta druhé kolo po chybě krátce před cílem nedokončila.

Dürrová, která jeden ze dvou dosavadních triumfů v SP vybojovala letos v lednu ve Špindlerově Mlýně, zajela v obou kolech pátý čas. V součtu jí to stačilo na druhé místo, slovenská slalomářka Petra Vlhová se z desáté pozice posunula na pátou.

Jednatřicetiletá Dubovská vyjela na trať se startovním číslem 20, jízda se jí ale nepovedla. Od úvodu nabírala ztrátu a dojela s více než pětivteřinovým mankem na Shiffrinovou. Postupně klesla mimo postupovou třicítku. Rodačka z Třince tak nenavázala na předchozí 24. místo z Courchevelu, do druhého kola nepostoupila poprvé v sezoně.

O tři roky mladší Jelínková, která do loňského července reprezentovala Nizozemsko, chtěla navázat na čtvrteční 27. místo z obřího slalomu. Do cíle však se startovním číslem 67 nedojela.

SP ve sjezdovém lyžování v Lienzu (Rakousko):

Ženy - slalom: 1. Shiffrinová (USA) 1:48,75 (52,81+55,94), 2. Dürrová (Něm.) -2,34 (54,47+56,62), 3. Gisinová (Švýc.) -2,45 (54,20+57,00), 4. Swennová-Larssonová (Švéd.) -2,94 (54,13+57,56), 5. Vlhová (SR) -3,24 (55,22+56,77), 6. Huberová (Rak.) -3,31 (55,60+56,46), ...v 1. kole 49. Dubovská 57,86, Jelínková (obě ČR) nedokončila.

Průběžné pořadí slalomu (po 5 z 11 závodů): 1. Shiffrinová 430, 2. Vlhová 325, 3. Dürrová 270, 4. Gisinová 166, 5. Hectorová (Švéd.) 146, 6. Huberová a Nullmeyerová (Kan.) obě 144, ...25. Dubovská 45.

Průběžné pořadí SP (po 14 z 43 závodů): 1. Shiffrinová 900, 2. Brignoneová (It.) 637, 3. Vlhová 572, 4. Gutová-Behramiová (Švýc.) 469, 5. Goggiaová (It.) 428, 6. Hectorová 378, ...53. Dubovská 45, 63. Ledecká (ČR) 32, 95. Jelínková 6.

Triumf Odermatta, zkušený Ital se zranil

Švýcarský lyžař Marco Odermatt vyhrál téměř o sekundu superobří slalom v Bormiu a upevnil si vedení v průběžném pořadí Světového poháru, kam ho vynesla druhá příčka ze čtvrtečního sjezdu. Český reprezentant Jan Zabystřan obsadil s čtyřvteřinovým odstupem 39. místo, na bodovanou třicítku ztratil 85 setin.

Druhý skončil Rakušan Raphael Haaser, který dosud jediné umístění na stupních vítězů v SP vybojoval v téže disciplíně na den přesně před dvěma lety rovněž v Bormiu. I předloni dojel v tomto italském středisku druhý.

Třetí pozici obsadil Nor Aleksander Aamodt Kilde, vítěz předchozího super-G ve Val Gardeně Vincent Kriechmayr z Rakouska na něj ztratil 14 setin sekundy a byl čtvrtý. Nečekaný vítěz čtvrtečního sjezdu Francouz Cyprien Sarrazin jízdu nedokončil.

Odermatt si připsal 28. prvenství v SP a čtvrté v sezoně po třech vyhraných obřích slalomech. V super-G se dostal na pódium pojedenácté za sebou. V čele SP má náskok 172 bodů před Rakušanem Marcem Schwarzem, který po pádu ve čtvrtečním sjezdu musel na operaci kolena a sezona pro něj skončila.

„Bylo to další perfektní super-G, vyšlo mi od začátku až do konce. Pohlídal jsem si to na důležitých místech a dařilo se mi plynule navazovat oblouky,“ řekl Odermatt v televizním rozhovoru.

Pro Itala Christofa Innerhofera musel po pádu přiletět na sjezdovku Stelvio vrtulník. Devětatřicetiletý lyžař měl krev v obličeji, podle agentury DPA si pravděpodobně poranil i koleno.

SP ve sjezdovém lyžování v Bormiu (Itálie):

Muži - superobří slalom: 1. Odermatt (Švýc.) 1:27,72, 2. Haaser (Rak.) -0,98, 3. Kilde (Nor.) -1,31, 4. Kriechmayr (Rak.) -1,45, 5. Murisier (Švýc.) -1,76, 6. Allègre (Fr.) a Babinsky (Rak.) oba -1,81, ...39. Zabystřan (ČR) -4,02.

Průběžné pořadí superobřího slalomu (po 2 ze 7 závodů): 1. Odermatt 160, 2. Kriechmayr 150, 3. Haaser 94, 4. Hemetsberger (Rak.) 87, 5. Kilde 60, 6. Crawford (Kan.) 55.

Průběžné pořadí SP (po 10 z 41 závodů): 1. Odermatt 636, 2. Schwarz (Rak.) 464, 3. Kilde 240, 4. Kriechmayr 227, 5. Sarrazin (Fr.) 200, 6. Zubčič (Chorv.) 198, ...94. Zabystřan 11.