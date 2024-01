Zabystřanovi se rozsekal kamarád: Trochu nebezpečné lyžování být musí

Kvůli natrženému postrannímu vazu v koleni Jan Zabystřan do ledového tobogánu hrůzy na Hahnenkammu nemusí. „Ve Wengenu jsem v tréninku na skoku spadnul. Zatím můžu jen na kolo, ale kdyby to šlo, chci zkusit příští týden Garmisch,“ vysvětluje. Je ale možné, že zážitek spustit se dolů směrem k Maussefalle by si odpustil i tak. Lyžaři, a to včetně velkých jmen typu Pinturaulta či Kildeho, jdou v poslední době k zemi až příliš často. A Kitzbühel? Ten je drsný pokaždé.

Jaké je to zažívat pády ostatních jezdců, když čekáte na startu, jako před týdnem ve Wengenu?

„Ve sjezdu byly přede mnou dva pády, na startu jsem čekal hodinu a půl. Není to nic příjemného. Bylo sluníčko, nebyla zima, snažil jsem se na to nemyslet a jet to svoje. Je potřeba si to nevzít do hlavy, nemyslet na pády, co se může stát, ale jet si svoji jízdu. Je to těžké, když tam čekáte hodinu a půl, v hlavě si to nastavit tak, aby vás to v jízdě neposadilo trošku dozadu. Pak si nevěříte a můžou se stát horší věci. To je potřeba překlenout a jet si to svoje, na co člověk má.“

Hraje roli kromě náročnosti tratí i aktuálně nabitý kalendář, v němž přibývají odvolané závody ze začátku sezony?

„Je to určitě možné. Myslím si, že by to chtělo trošku popřemýšlet po téhle sezoně. Doufejme