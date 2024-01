Program z pekel, únava a pády... Sport je malý pán, říká český šéftrenér

Aleksander Aamost Kilde měl brutální pád, po kterém byl transportován do nemocnice • ČTK / AP / Alessandro Trovati

„Já si myslím, že problém je velmi náročný program. Speedové disciplíny na začátku sezony zrušily kompletní program v Cervinii a potom v Beaver Creeku. FIS se snaží, aby se skoro všechny závody nahradily, aby disciplína byla plnohodnotná,“ říká reprezentační šéftrenér Jan Fiedler.

Minulý týden tak závodníky v rychlostních disciplínách ve Wengenu kromě pátečního super-G a sobotního klasického sjezdu čekal ještě čtvrteční zkrácený sjezd, který nahradil závod z Beaver Creek. K tomu je ale nutné připočítat úterní a středeční trénink sjezdu.

„Závodů je prostě v posledních dnech hodně. Veřejnost vidí jen samotný závod. Ale závodníci předtím absolvují oficiální měřené tréninky, které jsou, co se týče denního programu, úplně to samé co závod,“ upozorňuje Fiedler.

„Je to časově náročné. Je to celodenní záležitost, únava může hrát roli,“ potvrzuje reprezentant Jan Zabystřan, který ve Wengenu závodil.

Během týdne tam došlo k několika pádům, fanoušky nejvíc vyděsil karambol Aleksandera Aamodta Kildeho v samém závěru sobotního sjezdu.

„Speciálně Kilde posledních třicet sekund vypadal, že je fyzicky úplně hotový. Vyústilo to v pád těsně před cílem,“ uvedl Fiedler.

Ve Wengenu se zranili taky Alexis Pinturault nebo Marco Kohler. „Je to brutální tlak,“ řekl o závodním programu švýcarský jezdec Niels Hintermann pro agenturu AFP.

Už v prosinci skončila v Bormiu sezona pro Marco Schwarze, který jezdil rychlostní závody víc než dřív v boji o celkový triumf ve Světovém poháru. „Jezdil slalom, super-G i sjezd. Všichni říkali, že je to šílené. Do té doby to zvládal super, bylo krásné sledovat jeho souboj s Marcem Oderamattem, a mohla být pěkná podívaná, jak spolu bojují o velký křišťálový glób,“ řekl Zabystřan.

V Kitzbühelu mají závodníci taky ostrý program. Zvládli už dva oficiální tréninky, i když ten čtvrteční byl zrušen. Závodníky ale během dvou dalších dní čekají na obávané sjezdovce Streif hned dva sjezdy. Originální Hahnenkamm se jede v sobotu, v pátek je na programu náhrada za původně plánovanou týmovou kombinaci. Nový formát soutěže s jedním závodníkem ve sjezdu a druhým v jednom kole slalomu zatím závodníci nevzali za svůj. V neděli se v Kitzbühelu jede slalom.

„Pro budoucnost je absolutně důležité vyhnout se třem rychlostním závodům v řadě ve stejném středisku,“ uvedl šéf Světového poháru Markus Waldner.

Konání dvou víkendových sjezdů v Kitzbühelu by však mohla zabránit jen nepřízeň počasí.

„Dělá se maximum, aby sjezd byl bezpečný. Druhá věc je svět marketingu a televizních přenosů. Na sportovce se tolik nehledí. Sport je malý pán, aby určoval, jak to bude,“ uvedl Fiedler. „Pokud by ale byl problém s počasím, nedovolí si to pustit.“