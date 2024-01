Jelínková nejen o cestě k lyžování: V Česku jsem se narodila omylem

Ovládá čtyři světové jazyky. Plynule mluví nizozemsky, anglicky, německy a také česky. A to i přesto, že v Česku nikdy nežila. „Rodinu mám v Brně, ale vyrůstala jsem v Nizozemsku, odkud jsem se kvůli lyžování přestěhovala do Rakouska,“ vypráví svůj životní příběh Adriana Jelínková.

Jak jste se zatím sžila s českou vlajkou u jména?

„Kromě toho, že mám teď u jména českou vlajku, se toho zase tolik nezměnilo. Češi mě vždycky brali jako Brňačku. Mluvili o mně i v době, kdy jsem ještě závodila za Holandsko. Bylo vždycky hezké, když jsem se dozvěděla, že o mně v Česku vyšel nějaký text nebo jsem se objevila v tuzemských médiích. Teď o mně těch článků v češtině vychází akorát o trochu víc.“

Znáte se s českými kolegyněmi?

„Hodně holek, se kterými jsem jezdívala, už skončilo. Třeba Andrea Zemanová nebo Katka Pauláthová. Dlouho se znám ale třeba i s Martinou Dubovskou, s kterou jsem trénovala ještě v době, kdy jsem jezdila za Nizozemsko. V dětství jsem se seznámila taky s Ester Ledeckou. Jelikož se ale obě orientujeme na jiné disciplíny, teď už se moc nevídáme.“

Jak na Ledeckou vzpomínáte? Bylo už v dětství patrné, že měla talent?

„Tohle si moc nevybavuju. Jako dítě jsem chtěla prostě jen vyhrávat a ničeho jiného jsem si nevšímala. Jediné, co si pamatuju, že Ester byla často sama. Já s ní ale komunikovala úplně normálně a i její maminka se bavila s tou mou. Taky si vzpomínám, že mě jako dítě zaujalo, když jsem se doslechla, že nechodí do školy a učí se doma s rodiči. Nějak víc jsem se jí na to ale nevyptávala.“

ADRIANA JELÍNKOVÁ Věk: 28 (10. dubna 1995 v Brně) Studium: dokončila bakalářský obor obecná pedagogika na univerzitě v Innsbrucku Kariéra: je původně nizozemskou reprezentantkou v alpském lyžování, od sezony 2022/23 reprezentuje Česko. Specializuje se na točivé disciplíny (slalom, obří slalom). V roce 2022 startovala za Nizozemsko na ZOH v Pekingu, jejím nejlepším výsledkem v SP bylo 11. místo v obřím slalomu v Kranjské Goře (2021)

Znáte se také s americkou hvězdou Mikaelou Shiffrinovou. Jak jste se poznaly?

„S ní se znám už dlouhá léta, jsme totiž stejné ročníky. Seznámily jsme se někdy v roce 2009, když jsme objížděly stejné závody. Poznaly jsme se ve středisku Topolino v Itálii, kde se konal jeden z největších mezinárodních závodů pro mládež. Pamatuju si, že ona tenkrát vyhrála ve slalomu a já skončila třetí. V obřáku jsem zase měla navrch já a v prvním kole jsem ji porazila. V tom druhém mi to ale nevyšlo podle představ a nakonec jsem byla o 11 setin druhá. Docela mě to tenkrát mrzelo a doteď si na to občas vzpomenu. To bylo poprvé, kdy jsme se s Mikaelou bavily. Každá jsme to tehdy měla nastavené trošičku jinak. Ona byla zkrátka ta Američanka. Americká kultura je úplně jiná než evropská. Snaží se být neustále optimističtí a udržovat pozitivní náladu, u nás naproti nim panuje evropský stres.“

Jak byste Shiffrinovou popsala?

„Podle mě je hodná a empatická. Během prvního roku, kdy jsme obě začaly závodit ve Světovém poháru, se to mezi námi výkonnostně začalo lámat.