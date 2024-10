Parádní návraty: „Brazilec“ těsně pod pódiem, Hirscher má první body

Byl to velký okamžik závodů v Söldenu. Napětí jak na straně fanoušků, tak i muže, kterého se to celé týkalo. Marcel Hirscher je opravdu zpět. Po pauze víc než dva tisíce dnů ukázal Rakušan v nizozemské kombinéze, že hvězdy jeho ražení lyžovat nezapomínají a se startovním číslem 34 vybojoval 23. místo. Ještě mnohem lépe si vedl Lucas Braathen, jenž dlouho vedl a nakonec bere 4. příčku. Úvodnímu obřímu slalomu sezony dominovali Norové, zvítězil Alexander Steen Olsen.

Náročnou trať připravili stavitelé v Söldenu hned na první kolo obřího slalomu mužů, úvodního závodu nového ročníku Světového poháru alpských lyžařů. Ke své nelibosti se o tom přesvědčil jeden z největších favoritů, obhájce celkového prvenství Marco Odermatt. Do trati vlétl jako první, ovšem jako první na ní také brzy skončil, konkrétně po druhém mezičase, kdy své lyže na těžkém terénu neovládl a minul bránu.

„Se startovním číslem jedna jsem byl extrémně motivovaný,“ smutnil Odermatt.

Fanoušci však s velkým napětím čekali na to, co přišlo až o několik desítek minut později. To totiž se startovním číslem 34 ze startovní boudy vyjel velký navrátilec a šampion Marcel Hirscher. I když teď ne v rakouských barvách, na které u něj byli celou jeho první kariéru všichni zvyklí, ale jako závodník Nizozemska. Hegemon své doby (SP ovládl osmkrát v letech 2012-2019) se vracel po 2051 dnech.

„Je velká čest být zpátky, na Sölden mám jen ty nejlepší vzpomínky, myslím, že mi bylo 18, teď je mi 36 a vracím se na místo svého debutu v SP. Co je bláznivé, že když jsem začal závodit, někteří soupeři ještě nebyli ani na světě,“ usmíval se Rakušan s oranžovou barvou na kombinéze před startem.

Pár minut před samotnou jízdou bylo na Hirscherovi vidět velké soustředění a napětí. V cíli se ale mohl usmívat do kamery. Povzbuzován domácím rakouským publikem, ve kterém vlálo i hodně nizozemských vlajek, zajel jízdu, se kterou po tak dlouhé závodní pauze mohl být spokojený. Nebylo to sice tak suverénní představení, na jaké u něj diváci byli zvyklí, ale s těžkým svahem si poradil a se ztrátou 2,29 sekundy na lídra Alexandera Steena Olsena mu po prvním kole patřila 28. příčka, tedy místo zajišťující postup do druhého kola.

V tom byl jeho závodní projev mnohem lepší a už se o dost víc blížil starému dobrému Hirscherovi. Výsledkem bylo vylepšení pozice o pět příček a tím pádem osm bodů.

„Byl to jeden z nejemotivnějších příběhů, které jsem prožil. Samozřejmě budu muset ještě tvrdě pracovat, pokud chci být mezi těmi lepšími, ale ztráta není špatná. Čekal jsem ji okolo šesti sekund, lidé kolem mě říkali, že to bude v pohodě, ale já jsem se s tím nechtěl smířit,“ hlásil dojatě Hirscher, který na vítěze ztratil nakonec 2,16 sekundy.

Svůj návrat, i když jen po roce a půl, si ještě víc užíval Lucas Pinheiro Braathen. Prostřední jméno si někdejší norský reprezentant přidal poté, co přestoupil do brazilského týmu, tedy rodné země své matky. Pauza v jeho případě byla znát o něco méně než u Hirschera a v prvním kole zajel devatenáctý nejrychlejší čas. Ve druhé jízdě to rozbalil ještě víc, závodění jej zjevně znovu strhlo a projevilo se to na výsledku. Dlouho si totiž poseděl v křesle pro lídra závodu.

Prvním, kdo jej z něj postavil, byl někdejší Braathenův kolega a krajan Atle Lie Mcgrath, za nímž také nově Brazilec utíkal a radostně jej objímal. Na konečné čtvrté místo pak Braathena odsunuli ještě další dva exkolegové, druhý Henrik Kristoffersen a vítězný Steen Olsen.

„Nebyl to pro mě jednoduchý čas strávený mimo SP, byl to podivný rok, kdy jsem se ze začátku trápil. Pak jsem si ale našel nový cíl. A fakt, že tady teď můžu stát před těmito fanoušky, je úžasný. Strašně jsem si to užil, a když diváci začali křičet, tak jsem si to chtěl užít a oslavit,“ komentoval brazilský reprezentant svůj taneček v prostoru cíle.

Souboje s lyžařskou hvězdou Hirscherem se nakonec nedočkali dva současní králové. Loic Meillard na start kvůli bolestem zad nenastoupil. Obhájce malého glóbu z obřího slalomu i toho velkého za celkové prvenství Odermatt si také bude muset na přímé poměření sil počkat do dalšího závodu.

Výsledky SP ve sjezdovém lyžování v Söldenu

Úvodní závod SP ve sjezdovém lyžování v Söldenu (Rakousko):

Muži - obří slalom:

1. Steen Olsen 2:09,50 (1:04,31+1:05,19)

2. Kristoffersen -0,65 (1:04,39+1:05,76)

3. McGrath (všichni Nor.) -0,66 (1:04,81+1:05,35)

4. Pinheiro Braathen (Braz.) -0,90 (1:05,99+1:04,41)

5. Vinatzer (It.) -1,10 (1:05,51+1:05,09)

6. Kranjec (Slovin.) -1,26 (1:04,99+1:05,77)