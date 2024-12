Borec Zabystřan: podmínky jako Kilde, Němec fandil pod kopcem

Jan Zabystřan se v Beaver Creeku blýsknul parádními výsledky • FOTO: Profimedia.cz Český lyžařský národ má dalšího borce ve světové špičce. Kučeravý dlouhán Jan Zabystřan už několik let udivuje ladným stylem a o víkendu v Beaver Creek proměnil svůj bouřlivý vývoj posledních dvou let v průlom. Byl jedenáctý ve sjezdu, dvanáctý v super-G. Pod sjezdovkou Birds of Prey mu fandil i majitel lyžařské továrny Tomáš Němec. Co stojí za Zabystřanovým rozkvětem?

Tanec na sněhu Talent rozhodně není to, co Zabystřan v minulosti postrádal. Lyžařskou technikou patří k nejlepším lyžařům na okruhu. Svou univerzalitu prokazoval v alpské kombinaci, v níž byl devátý na mistrovství světa 2021 v Cortině d´Ampezzo. Letos v únoru v Kvitfjellu se blýskl akrobatickým kouskem, když se z pádu v super-G zvedl pohotovým kotoulem vzad s lyžemi na nohou. Na sociálních sítích už předvedl slavný trik Bodeho Millera. Své umění ale prodává především v závodech. V posledních dvou sezonách se navíc začal soustředit na rychlostní disciplíny. Všichni čekali, kdy už to konečně klapne a povede se mu zvonivý výsledek. „Věříme, že bude úspěšný. Jsme přesvědčeni o jeho schopnostech. Je skvělý lyžař. Jsem si jistý, že tuhle zimu překvapí o hodně víc než minulou zimu,“ řekl Alexander Lotschak, generální manažer lyžařské značky Kästle, na které Zabystřan od loňska jezdí.

Svět rychlosti Už vloni na jaře Zabystřan opustil cestu uznávaného univerzála a pro cestu do špičky si zvolil rychlostní disciplíny. Byl to odvážný krok, který k úspěchu vyžadoval čas a souhru několika faktorů. Minulou zimu své možnosti jen naznačil dvacátým místem ve sjezdu ve Val Gardeně. „Závodník se v rychlostních disciplínách nikdy nestane úspěšným první sezonu, to prostě nejde. Sjezdovky se musí naučit jezdit. Se stejnou věcí se potýkali Ester nebo Ondra Bank,“ vysvětluje Jan Fiedler, sportovní ředitel úseku alpských disciplín. Podobně jako Ester Ledecká musí Zabystřan na sjezdovkách Světového poháru získat zkušenosti. To nelze jinak než během oficiálních závodních víkendů. „Sjezd je postavený vždycky stejně, dané jsou i GPS body. Závodníci, co jezdí deset let, jedou každý rok sjezdovku třikrát, to je dohromady třicet jízd. Nový závodník se musí učit, jak se narovnat, kde si víc nadjet,“ líčí Fiedler. „V Beaver Creek už Zaby jel tréninky vloni, kdy se pak závody neodjely. Sjezdovku trochu znal.“

Americký sníh Není náhodou, že životní víkend se Zabystřanovi vydařil zrovna na sjezdovce Birds of Prey. Sedí mu na ní její technické prudké pasáže a odskoky. Důležitou výhodou je pro něj taky specifický americký sníh, na němž může využít svých předností. „V Americe je malá vlhkost, sníh je suchý, tvrdý, ale državý. Říkáme mu grippy,“ vysvětluje Fiedler. „Honza nemá extra rád ledovaté tratě. Tenhle sníh mu sedí. Dokládá to jeho loňské účinkování na univerziádě v Lake Placid, kde pobral tři zlaté medaile.“

Německé zázemí Na jaře se Zabystřan zapojil do rychlostního týmu německé reprezentace, díky čemuž má přístup ke stejným tréninkovým podmínkám jako světová špička. V létě zářil na přípravném pobytu v Chile, koncem října využil připravené sjezdovky v Söldenu, kde se jel tradiční předsunutý první závod Světového poháru. „Honza trpěl tím, že je Čech. Němci patří s Rakušany, Švýcary a Francouzi do top čtyřky. Dokážou si trénink domluvit kdekoli. Zaby je na stejné startovní pozici jako top jezdci,“ líčí Fiedler. „Občas se objevují zprávy, že Honza nic nic, pak si ho vzali Němci a je hvězda. Jde to postupně, spolupráce s německým týmem je střípek, co pomohl. Scházelo mu sebevědomí, teď ho získal.“