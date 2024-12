Smůla Zabystřana: po pádu nedokončil. V Bormiu senzačně vyhrál Švýcar

Čtyřiadvacetiletý Monney se v předchozích 35 pohárových závodech dostal jen dvakrát do první desítky, ale náročnou trať na budoucí olympijské sjezdovce Stelvio zvládl nejlépe. Téměř 3,5 kilometru dlouhý závod vyhrál s náskokem 24 setin sekundy před krajanem Franjem van Allmenem. Třetí skončil s odstupem 72 setin Kanaďan Cameron Alexander.

„Nevím, jak se mi to povedlo. Je to legrační, ale paráda,“ uvedl Monney v televizním rozhovoru. „Obvykle je těžké to tady sjet, ale dneska to byla pohoda. Říkal jsem si, že bych mohl zajet dobrý výsledek, ale tohle jsem nečekal. Je to neuvěřitelné. A slavit dvojité vítězství s Franjem je opravdu prima,“ radoval se lyžař, který startoval s číslem 19.

Úřadující šampion a lídr Světového poháru Marco Odermatt bojoval o první vítězství v Bormiu, ale rozhodila ho terénní vlna a málem spadl. Otevřel se mu přitom airbag, který chrání lyžařům horní část těla. „Vystřelil mi poprvé, byl to nějaký falešný poplach, ale airbag to v takové situaci musí udělat. Dobře, že to funguje. Když se stane taková chyba, je výsledek druhořadý,“ řekl Odermatt.

Nakonec obsadil páté místo o setinu před dalším Švýcarem Justinem Murisierem. Obhájce malého křišťálového glóbu dál vede i hodnocení sjezdu. Von Allmen se posunul na druhé místo a přiblížil se Odermattovi na 62 bodů.

Zabystřan jel s číslem 48 a na prvním mezičasu byl čtvrtý. Na další už se nedostal, když na chybu v levotočivé zatáčce doplatil pádem.

V pátečním tréninku měl těžký pád Francouz Cyprien Sarrazin a poranil si hlavu. Lékaři mu následně při operaci odstranili hematom pod lebeční kostí.

SP ve sjezdovém lyžování v Bormiu:

Muži - sjezd: 1. Monney 1:53,43, 2. Von Allmen (oba Švýc.) -0,24, 3. Alexander (Kan.) -0,72, 4. Casse (It.) -0,79, 5. Odermatt -0,80, 6. Murisier (oba Švýc.) -0,81, ...Zabystřan (ČR) nedokončil.

Průběžné pořadí sjezdu (po 3 z 9 závodů): 1. Odermatt 225, 2. Von Allmen 163, 3. Murisier 142, 4. Monney 120, 5. Hrobat (Slovin.) 112, 6. Allégre (Fr.) 108, ...24. Zabystřan 29.

Průběžné pořadí SP (po 13 z 38 závodů): 1. Odermatt 585, 2. Kristoffersen 469, 3. McGrath (oba Nor.) 382, 4. Meillard (Švýc.) 314, 5. Haugan (Nor.) 273, 6. Pinheiro Braathen (Braz.) 261, ...57. Zabystřan 51.