Hahnenkamm: Senzační vítěz, Zabystřan měl smůlu. Přišli Arnold i Zlatan

Všichni favoriti už byli v cíli, ale nevyhrál žádný z nich. To sedmadvacetiletý Kanaďan James Crawford před narvanými tribunami pod sjezdovkou Streif slavil překvapivé vítězství. Crawford je sice úřadujícím mistrem světa v super-G, ale závod Světového poháru vyhrál ve svém sto dvanáctém startu kariéry poprvé. Stal se prvním kanadským šampionem sjezdu v Kitzbühelu od roku 1983, kdy triumfoval Todd Brooker.

„Je to fantastické. Nemám slov, abych ten pocit popsal. Vyhrát mistrovství světa byl surrealistický pocit, ale jestli se člověku jednou podaří vyhrát Kitzbühel, je velká otázka. Dnes jsem to neočekával, ale závod se mi podařil. Když jsem v cíli viděl zelenou, bylo to skvělé,“ uvedl Crawford v přímém televizním přenosu. „Ještě není konec. Teď jsem ještě pořád v šoku. Až večer převezmu trofej, bude to reálné.“

Pod kopcem čekalo natěšené publikum. Tradičně dorazil herec Arnold Schwarzenegger, mezi hosty byli i fotbalový virtuoz Zlatan Ibrahimovič či legendy formule 1 Gerhard Berger a Sebastian Vettel.

Jan Zabystřan zažil v Kitzbühelu smolný víkend. V pátek po nadějném startu nedojel super-G, sobotní sjezd opět začal rychle, v půlce trati ale musel zastavit, když zahlédl žlutou vlajku. Ta zavlála poté, co předchozí jezdec, Švýcar Arnaud Boisett, upadl na cílovém svahu. Zabystřan tak musel na start znova, opět předvedl dobrou jízdu, v nájezdu na padák Hausbergkante ale zaváhal, vyjel z ideální stopy a nakonec se nevešel do bodované třicítky.

Na vítězství v ikonickém sjezdu stále čeká Švýcar Marco Odermatt. Ten sice v pátek v Kitzbühelu poprvé vyhrál aspoň super-G, v hlavním závodu Hahnenkammu ale skončil šestý.

„Včerejšek byl pro mě velmi zvláštní den se spoustou emocí. Z vítězství jsem měl opravdu velkou radost. Když vidíte ty četné pády, nutí vás to přemýšlet. Víte, že jste v dobré formě, že vás čeká spousta závodů a že vaše kariéra pokračuje. Nemůžete jezdit každý den na 110 procent,“ řekl Odermatt pro ORF. „Na startu jsem se cítil dobře a uvolněně. Ale i tam jsem si všiml, že napětí bylo trochu jiné. Nechtěl jsem do toho tlačit, chtěl jsem jen nechat lyže jet. To se mi do značné míry podařilo.“

SP v sjezdovém lyžování v Kitzbühelu (Rakousko):

Muži - sjezd: 1. Crawford (Kan.) 1:53,64, 2. Monney (Švýc.) -0,08, 3. Alexander (Kan.) -0,22, 4. Hemetsberger (Rak.) -0,43, 5. Hrobat (Slovin.) -0,51, 6. Odermatt (Švýc.) -0,55, ...35. Zabystřan (ČR) -2,30.

Průběžné pořadí sjezdu (po 5 z 9 závodů): 1. Odermatt 365, 2. Von Allmen (Švýc.) 272, 3. Hrobat 217, 4. Murisier (Švýc.) 202, 5. Monney 200, 6. Alexander 194, ...29. Zabystřan 38.

Průběžné pořadí SP (po 22 z 38 závodů): 1. Odermatt 1006, 2. Kristoffersen (Nor.) 634, 3. Meillard (Švýc.) 542, 4. McGrath (Nor.) 482, 5. Von Allmen 470, 6. Haugan (Nor.) 413, ...57. Zabystřan 85.