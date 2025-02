Drama Ledecké: strach z větru, čekání na Němku. Rezervy byly, říká Bank

„Nové medaile jsou vždycky lepší než ty staré, ale tu olympijskou bude těžko překonávat. Ta byla skvělá, byla nečekaná a bylo to bez nervů, protože vyhrála a nikdo ji neměl šanci předjet. Teď byla v cíli a byly to nervy,“ ulevil si Tomáš Bank, jeden z Ledecké lyžařských trenérů.

Napjaté atmosféře v cíli podlehla i sama Ledecká. K prvnímu rozhovoru pro Českou televizi se dostala právě ve chvíli, kdy dolů svištěla Němka Emma Aicherová, jedna z nejrychlejších žen v tréninku, která ji s číslem 30 jako jediná mohla ještě reálně ohrozit.

„To jsou nervy, ty vole. Pardon!“ vyhrkla Ledecká a její reakce vzbudila pozornost na sociálních sítích.

Pod kopcem stál i Tomáš Němec, majitel továrny Kästle, na jejíž lyžích Ledecká jezdí.

Bank: Rezervy tam byly, Johnsonová měla rychlý čas

„Jsou to trošku nervy. Ale zase ne tak hrozné. Je to sport,“ usmíval se. „Emma Aicherová byla poslední, která ji mohla předjet. Nepodařilo se jí to. Ale byla to od ní krásná jízda. Už v polovičce bylo jasné, že ji nepředjede. To jsem se uklidnil. Zdálo se mi, že tam jsou čtyři holky, které ji mohou předjet… No a předjela ji jenom jedna.“

Závod ostře odstartovala Američanka Breezy Johnsonová, která zajela o víc než sekundu rychleji než Ledecká v pátečním posledním tréninku.

„Byly tam rezervy, ale věděl, jsem že Johnsonová jela hodně rychlý čas,“ líčil Bank.

Ledecká vyrazila na trať s pětkou, na všech pěti mezičasech byla nejrychlejší. V závěrečné sekci, podobně jako v super-G, ztratila šanci na zlato, ale stačilo jí to, aby o 13 setin sekundy předčila nakonec čtvrtou Rakušanku Cornelii Hütterovou.

„Byla výborná. Ty chyby pramenily z toho, že měla na skoku nejvyšší rychlost. Najela tam hrozně rychle, v jedné bráně ji to trochu koplo a už to nedohnala až do cíle tu správnou lajnu,“ vysvětlil Bank. „Z té rychlosti pramení nějaké zaváhání. Dole jela líp než v super-G, ale ztratila tam zlato. Johnsonová jela optimální stopu, trefila to šíleně, to bylo těžké překonat.“

Další Rakušanka Mirjam Puchnerová naopak Ledeckou o šest setin předjela. Ale další soupeřky odpadaly. Lara Gutová-Behramiová nedojela. Corinne Suterová i Stephanie Venierová ztratily v druhé části trati. Ledecká na bronzové příčce přežila i italský trojzubec Pirovanová, Brignoneová, Goggiaová. Ani Lindsey Vonnová nebyla v medailové formě. Už zbývala jen Aicherová.

Bank seděl na kopci obklopený počítačem s přímým přenosem České televize, živými výsledky ze stránek mezinárodní federace FIS a kamerou, kterou pokrýval svůj úsek. Na svah sice svítilo téměř jarní sluníčko, pista ale zůstávala pevná. Hrozil však jiný živel.

„Na kopci se nahoře zvedl vítr a foukalo jim do zad. Z toho jsme měli obrovský strach,“ vysvětloval Bank. „Ta pista… Sice bylo teplo, ale to je tak tvrdé, že to se ani nehne. Naopak, ještě se tam udělá malá vrstva mokřejšího ledu a ono to pak jede ještě rychleji. Myslím, že to byl absolutně férový závod.“

Aicherová začala rychle, na druhém mezičase zahrozila 34 zelenými setinami náskoku na vedoucí Johnsonovou. Jenomže v téhle fázi byla Ledecká ještě o 17 setin rychlejší.

„Já jsem věděl, že Johnsonová jela šíleně rychle tu střední pasáž. Věděl jsem, že to bude těsné. Ale dobrý…“ ulevil si Bank.