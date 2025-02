Po fiasku triumf! Shiffrinová má 100. výhru v SP, v cíli slzy a dojetí

Zatímco sobota byla pro Mikaelu Shiffrinovou černým zážitkem kvůli výpadku z obřího slalomu v prvním kole, neděle jí vše vynahradila. V Sestriere se totiž jel slalom. To je specialita americké ikony. Rodačka z Vailu v Coloradu nedala konkurentkám šanci. Vyhrála a připsala si sté vítězství ve Světovém poháru v kariéře. Jako první člověk v historii alpského lyžování!

Italský kopec v Sestriere hostil olympijský slalom 2006. Každým rokem se zde pravidelně nezávodí. Na začátku víkendu se Shiffrinové nedařilo. Na 25. místo z obřího slalomu v pátek navázala o den později ve stejné disciplíně velkou blamáží. Nedostala se totiž ani do druhého kola. To se jí naposledy stalo v říjnu 2012 v rakouském Söldenu. Skončila tam jednatřicátá. Tehdy jí bylo sedmnáct let. Mezi světovou elitu teprve nakukovala a o dva měsíce později ve švédském Äre už svůj první závod vyhrála. Stala se druhou nejmladší Američankou, která kdy závod SP opanovala. Mladší byla jen Judy Nagelová v roce 1969. Na olympiádě v Soči 2014 se Shiffrinová stala historicky nejmladší olympijskou vítězkou slalomu.

Výzva Ljutičové, pád Rastové

V neděli přidala další primát. Zrodila se legenda zasněžených svahů. Málokdo přitom asi věřil, že by se zrovna o tomto víkendu měla Shiffrinová z pokoření bájné mety stého vítězství ve SP radovat.

Vždyť se stále nemůže srovnat s jistými mentálními problémy po listopadovém zranění v obřím slalomu v Killingtonu. Jenže psychickou překážku cítí právě v obřím slalomu, slalom speciál je jiná kategorie. Ovšem ani v něm na MS v Saalbachu neoslnila, dokončila pátá.

Článek pokračuje pod infografikou.

„Bylo těžké to zranění překonat. V posledních týdnech jsem přemýšlela, jestli bylo správné se takto vrátit. Potřebovala jsem k úplnému zotavení závodit. Prožívat dobré i špatné emoce. V neděli muselo jít více věcí mým směrem. Třeba Camille Rastová byla v prvním kole velmi rychlá, než vypadla. Nakonec jsem ale udělala i já řadu věcí správně,“ řekla v Sestriere po velkolepém triumfu.

Shiffrinová hned v prvním kole slalomu ukázala, že se nevzdává možnosti, že by stovku vítězství ve SP pokořila už v této sezoně. Do druhého kola si přenesla miniaturní náskok devíti setin sekundy na pekelně rychlou Zrinku Ljutičovou z Chorvatska, která před tímto závodem vyhrála tři z posledních čtyř slalomů SP.

Druhé kolo bylo tradičně náročnější. Sluneční paprsky se vrážely do velmi dobře připravené tratě. Jenže sníh evidentně zpomaloval. V závěru slalomu v Sestriere je kopec hodně mírný a nahrával závodnicím, které startovaly ve druhém kole dříve, tedy ze zadních pozic.

Dokonale situace využila devatenáctiletá Švédka Cornelia Öhlundová, která se fantastickou jízdou posunula o 18 příček na 5. pozici. Nestačila jen na čtyři nejlepší. Stupně vítězů obsadila i další Američanka Paula Moltzanová, která skončila třetí, Ljutičová ustála tlak a převzala v cíli průběžné vedení, tím vyzvala na mentální válku Shiffrinovou na startu.

Historický okamžik

Atmosféra v Sestriere zhoustla. V cílovém ranku nabobtnala návštěva fanoušků. Jako by se rozkřiklo, že může jít o historický závod. I když diváci v zadních pozicích nemohli snad ani pořádně vidět, hlavně být u toho. Všechny závodnice i realizační týmy pak oči přišpendlily na svah také.

Shiffrinová se rozjela velkolepě a vůbec nepřipomínala ženu, kterou sužují nějaké potíže psychického charakteru. Ano, tohle byl její slalom, disciplína, kterou umí nadále i poslepu, ale na vítězství rozhodně nebyla favoritkou číslo jedna, jako tomu bylo dříve se železnou pravidelností.

Jenže ona to dokázala. Ljutičovou za sebou nechala v součtu obou kol o 61 setin sekundy, v cíli padla a možná ani nemohla uvěřit, že po různých peripetiích to dokázala jako první na světě.

„Všichni byli milí a podporovali mě. Jsem za to moc vděčná,“ řekla se slzami v očích Shiffrinová, když jí v cíli přehrávali video se všemi jejími výhrami ve SP.

„Vždycky jsem šla krok za krokem. Snažila jsem se být zítra lepší, než jsem dnes. Myslím, že je výjimečné i to, že se o takovou radost můžu podělit s Paulou,“ dodala vítězka s připomínkou, že její monumentální triumf byl na bedně podpořen i její krajankou Moltzanovou. Američané tak měli bonusový důvod k radosti.

Kdo za Shiffrinovou?

Za „stovkařkou“ Shiffrinovou je nejblíže mezi ženami s 82 výhrami ve SP její krajanka Lindsey Vonnová. Celkově má druhý nejvyšší počet prvenství ve SP Švéd Ingemar Stenmark. „Tahle holka překoná hranici sta triumfů ve Světovém poháru,“ předpověděl Američance hvězdný Švéd už při MS 2019 v Äre. Tenkrát ještě nestačila ani na něj. Stenmarkova kariéra se zastavila na 86 triumfech.

Z mužů, kteří aktivně závodí má nejvíce triumfů Švýcar Marco Odermatt, který je na 45 zářezech. Nikdo ale devětadvacetileté Američance nesebere, že je prvním smrtelníkem, který dosáhl na stovku. Další šance pro Shiffrinovou vylepšit rekord bude druhý březnový víkend, kdy se jedou obří slalom a slalom právě v Äre, kde Stenmark před šesti lety předpověděl přepisování historie alpského lyžování.

SP ve sjezdovém lyžování v Sestriere (Itálie):

Ženy - slalom: 1. Shiffrinová (USA) 1:50,33 (53,79+56,54), 2. Ljutičová (Chorv.) -0,61 (53,88+57,06), 3. Moltzanová (USA) -0,64 (54,17+56,80), 4. Liensbergerová (Rak.) -0,76 (54,13+56,96), 5. Öhlundová (Švéd.) -0,84 (55,87+55,30), 6. Aicherová (Něm.) -1,10 (54,65+56,78), ...33. Dubovská (ČR) 56,36.

Průběžné pořadí slalomu (po 8 z 10 závodů): 1. Ljutičová 489 b., 2. Rastová (Švýc.) 450, 3. Liensbergerová 384, 4. Holdenerová (Švýc.) 374, 5. Dürrová (Něm.) 357, 6. Shiffrinová 326, ...33. Dubovská 29.

Průběžné pořadí SP (po 24 z 35 závodů): 1. Brignoneová (It.) 999, 2. Gutová-Behramiová (Švýc.) 809, 3. Ljutičová 753, 4. Hectorová (Švéd.) 666, 5. Rastová 662, 6. Goggiaová (It.) 621, ...25. Ledecká (ČR) 229, 77. Dubovská 29.