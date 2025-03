Životní výsledek Zabystřana! 13 setin od bedny v super-G, vítěz mu tleskal

Takhle by to šlo. Jan Zabystřan na závěr víkendových klání v norském Kvitfjellu ukázal, že super-G je jeho hlavní disciplínou. Poprvé v kariéře se dostal ve SP do elitní desítky. Skončil na 8. místě, jednoznačně tak potvrdil, že má svoje místo ve finále SP v USA koncem března, kam se kvalifikovalo 25 nejlepších z každé disciplíny. V cíli mu uznale zatleskal i vítěz závodu Dominik Paris.

Počasí bylo zase úplně jiné, než na co byli závodníci a fanoušci v Norsku o víkendu zvyklí. Zamračeno, sem tam mlhavý náznak. Start super-G tak byl posunut směrem dolů. Celkem se jelo jen něco málo přes minutu. Navíc trať nenabízela žádné záludné pasáže. Bylo tedy jasné, že rozdíly v cíli nebudou obrovské.

Unikát závodu, co se týče světové elity? Na stupních vítězů chyběli Švýcaři. Super-G v Kvitfjellu suverénům sezony nevyšlo. Franjo von Allmen a Alexis Monney nebyli ani v top 5. Marco Odermatt skončil těsně pod stupni vítězů, ze kterých ho vyšoupl Slovinec Miha Hrobat. Jeho a Parise na bedně doplnil ještě Kanaďan James Crawford. Zejména v této sezoně výjimečně rozmanitá národnostní směsice.

Paris zajel opravdu fantasticky. Měl v cíli náskok na druhého Crawforda 38 setin sekundy, přitom od druhého do dvanáctého místa se borci nasázeli ve třech desetinách.

Jan Zabystřan do závodu vyrážel s číslem 27 a mohl být docela uvolněný. Musel by hodně ztratit a naopak jeho přímí konkurenti dost získat, aby se do Sunn Valley na finále SP nepodíval. Právě v tomto americkém středisku se letos koná závěr sezony alpských lyžařů od 20. do 27. března. Zatímco v sobotu přišel Zabystřan o možnost startovat za velkou louží ve sjezdu, v neděli mu to jeho oblíbená disciplína dosyta vynahradila.

„Strašně těsný. Poprvé v kariéře top ten ve Světovém poháru. Jsem nesmírně spokojený. Nakonec jsem celkově na 22. místě v super-G. Doufám, že si to diváci užili, i když to byl takový solný závod. Prostě parádní den,“ hodnotil Zabystřan v cíli.

První polovinu trati jel dokonce na úrovni Odermatta, který byl toho času čtvrtý v cíli. Nadále přidával jen drobné k manku na Parise. V cíli se časomíra zastavila na čase 1:09.58. Český rychlík ztratil na Itala jen 60 setin sekundy, vměstnal se na 8. místo a připsal si skalp takových borců, jako jsou von Allmen, Cochran-Siegle či Moeller. V cíli vše sledoval z křesla pro vedoucího muže závodu i Paris, který uznale zatleskal českému konkurentovi.

Aby taky ne, vždyť stačilo docela málo a sedmadvacetiletý Čech mohl sahat i po stupních vítězů. Vždyť na Hrobata ztratil jen 13 setin.

Nejenže jednoznačně potvrdil svou pozici v širší světové špičce, ale zároveň si připsal osobní rekord. Nikdy v kariéře neskončil v závodě SP v top ten. Dočkal se toho, čemu možná ještě tak rok a půl sám nevěřil. Určitě mu nahrálo počasí. Byť startoval s vyšším číslem, pista držela i díky důkladnému prosolení, jak zmiňoval Zabystřan.

Relativně jednodušší profil trati byl zrádný. Stačila sebemenší chyba, naskočila by vyšší ztráta a Zabystřan by se ocitl možná na hraně postupu do finále SP. On to ale zvládl a do USA může cestovat s tím, že forma jej neopustila.

SP v sjezdovém lyžování v Kvitfjellu (Norsko):

Muži - superobří slalom: 1. Paris (It.) 1:08,98, 2. Crawford (Kan.) -0,38, 3. Hrobat (Slovin.) -0,47, 4. Odermatt (Švýc.) -0,48, 5. Kriechmayr (Rak.) -0,49, 6. Monney (Švýc.) -0,56, ...8. Zabystřan (ČR) -0,60.

Průběžné pořadí super-G (po 7 z 8 závodů): 1. Odermatt 491, 2. Kriechmayr 281, 3. Rogentin (Švýc.) 271, 4. Paris 262, 5. Casse (It.) 260, 6. Von Allmen (Švýc.) 254, ...21. Zabystřan 97.

Průběžné pořadí SP (po 32 z 38 závodů): 1. Odermatt 1516, 2. Kristoffersen (Nor.) 946, 3. Von Allmen 776, 4. Meillard (Švýc.) 731, 5. Haugan 626, 6. McGrath (oba Nor.) 580, ...52. Zabystřan 143.