Zabystřan jako člen německého týmu: kamery, GPS i porovnání s Odermattem

PŘÍMO Z RAKOUSKA | Je to důkaz, že i z malého Česka se lze dostat do světové špičky mužského alpského lyžování. Janu Zabystřanovi v jeho zdařilé misi výrazně pomáhá spojení s německým týmem, s nímž spolupracuje od loňského jara. Na nedělní sjezd na MS v Saalbachu-Hinterglemmu (11.30, PP ČT sport a Eurosport) se naladil šestým nejrychlejším časem v závěrečném tréninku.

Ester Ledecká má bronz, těšte se na Jana Zabystřana. Kučeravý chlapec na šampionátu stále zrychluje.

„Ještě dvě tři pasáže je třeba jet trochu jinak, moc jsem tam spadnul do té roviny, ale určitě i časové zlepšení, takže spokojenost a krok dobrým směrem závodu,“ vyprávěl po sobotní generálce na mistrovský sjezd. „Spíš si z toho beru ten čas, že byl o necelou sekundu lepší. To je hlavně posílení. Každý to jede různě, nedá se to brát.“

Zabystřan v Saalbachu-Hinterglemmu, stejně jako celou sezonu, funguje jako plnohodnotný člen německého týmu pod vedením šéftrenéra Christiana Schweigera.

„Bydlíme s německým týmem, fungujeme jako ve svěťáku, protože měnit to kvůli jednomu závodu by bylo zbytečné. Ale klukům dávám report. Co budou potřebovat, není problém se zeptat,“ říká Zabystřan k dalším parťákům z českého reprezentačního týmu.

On ale díky dohodě mezi oběma svazy užívá zázemí německého družstva. K němu patří začlenění do kvalitního týmu se závodníky jako Romed Baumann nebo Simon Jocher. V přípravě se s nimi dostane na skvěle připravené sjezdovky v elitních střediscích, kam by se sám nedostal. A na šampionátu v Saalbachu-Hinterglemmu má díky početnému realizačnímu týmu dokonalý přehled o tom, jaká linie je na kopci ta nejrychlejší.

„Máme spoustu dobrých pozic. Jsou tu dvě teleskopické kamery na protikopcích. Z jednoho je vidět vrch, z druhého spodek. A máme šest, sedm pozic na kopci. To je devět kamer. Myslím si, že až na cílový skok je krásně vidět všechno,“ pochvaluje si Zabystřan.

Pomáhají i Češi

Němcům v rámci vzájemné spolupráce pomáhají i čeští trenéři. Fiedler má svoje království na mezistanici závodní lanovky 12er. Na jednom z protějších kopců hlídá teleskopickou kameru kondiční trenér František Andrle. Všichni závodníci k tomu jezdí s GPS čipem za startovním číslem.

„Zachycuje rychlost a linie od startu do konce. Můžete se porovnávat s týmovými parťáky a analyzovat, kdo kde jede rychleji. Vedle videa to je to další nástroj, jak najít perfektní stopu,“ vysvětluje Romed Baumann.

„GPS mají všichni, je to přidaná hodnota k mezičasům. Těch je jenom pár, když se porovnávají videa vedle sebe, tak tam člověk vidí rychlost live a absolutně každý se může porovnávat v každý okamžik trati,“ říká Zabystřan. „Sesynchronizuje se to s videem. A když se člověk dívá na video, tak je tam i rychlost a fakt se dá kouknout, že v téhle bráně mám takovou rychlost a můj tréninkový parťák nemá takovou rychlost. Dá to vědět, že třeba tenhle nájezd je trochu přímější nebo víc nadjetý. Dá se s tím dělat hodně věcí.“

Důležitým momentem je i týmová konkurence. Zabystřan do německého týmu přináší kvalitu s možným dalším potenciálem. Spolu s Baumannem má v družstvu v sezoně nejlepší výsledky. Na mistrovství světa skončil v super-G ze své tréninkové skupiny nejvýš.

„Je to hodný kluk. Je to, jako by s námi byl od začátku. Umí jezdit fakt rychle, dostává nás pod tlak už od letní přípravy. Je to profit pro nás a pro celý německý tým,“ říká Baumann. „Je rychlý v závodech i na tréninku. Dává vám to skvělé porovnání. Když trénujete sami, tak si řeknete: Jo, jezdím už dobře. Ale když máte někoho dalšího, kdo jezdí ještě rychleji a poráží vás, tak musíte jezdit ještě líp.“

Blíží se velký výsledek?

Zabystřan se i díky německým parťákům v aktuální zimě definitivně etabloval mezi esy rychlostních disciplín. Schází mu ještě výsledek do top ten, už ale cirkuluje mezi velkými jmény a některá z nich pokaždé porazí. V pátečním super-G mezi nimi byli třeba Nils Allegre, vítěz loňského super-G v Garmisch-Partenkirchenu, Mattia Casse či Christoph Innerhofer.

„Cítím se mezi kluky trochu líp. Myslím si, že ty větší státy si mě začaly více všímat. Ale je to spíš o tom, že se tam já cítím líp. Už je beru víc jako rovnocenné soupeře a fakt je to spíš o tom se soustředit a sebe,“ líčí Zabystřan. „Věřím si, to s každým povedenějším závodem stoupá. V trénincích jezdím s klukama, kteří normálně bodují, jezdí okolí desítky, patnáctky, tak vím, že pak v tom závodě to reálné je. Je to primárně o hlavě.“

Kromě informací z kamer a GPS využívá Zabystřan taky studium stylů jednotlivých závodníků.

„Kdyby to byl Dominik Paris, s tím se neporovnávám dál, protože ten má úplně jiný styl. Jede víc rovně. Třeba s Marco Odermattem se porovnávám rád, většinou je tam rychleji a stopu a dynamiku oblouku má podobnou,“ říká Zabystřan.