Risk Zabystřana ve sjezdu se nevyplatil. Odkládá se korunovace Odermatta

Zabystřan sám po 23. místu z pátečního závodu hovořil o tom, že bude potřeba být v horní části kopce odvážnější. To splnil. Dokonce vjel na první mezičas v zelených číslech s drobným náskokem. Jenže následná kombinace zatáček jej vynesla do nepříznivého úhlu před skokem do rovinatější pasáže. Scházela mu tak rychlost a bylo po nadějích. Taktika hop nebo trop byla sympatická, ale nevyplatila se. Když dorazil do cíle, patřil mu nejhorší čas se ztrátou více než dvě a půl sekundy na vítězného von Allmena.

Naopak se vedlo jeho konkurentům. Před Zabystřanem se mnohem lépe dařilo Marcu Kohlerovi a skvělý sjezd zajel i Otmar Striedinger, bylo jasné, že na finále do USA to českému závodníkovi stačit nebude. Navíc čas rodáka z Kadaně stačil jen na 46. místo, což je jeho nejhorší umístění ve sjezdu v sezoně. Body do SP tak nevydoloval.

Pořád jsou ale letenky do Spojených států pro Zabystřana docela reálné. Ve finále SP má každoročně nárok startovat 25 nejlepších z každé disciplíny a Zabystřan je momentálně na 23. místě v superobřím slalomu s 65 body. Náskok na nejbližší konkurenty v čele s Francouzem Florianem Loriotem se jeví být poměrně komfortní. Zabystřan by ale rád svou pozici v super-G potvrdil. Právě nedělní závod potvrdí, která jména do USA mohou odcestovat.

Zatímco v pátek vypálil rybník Švýcarům Ital Dominik Paris, tak v sobotu už se reprezentanti Helvétského kříže nenechali zahanbit. Na piedestal se vrátil von Allmen, který vítězstvím ještě odmítl jistý Odermattův zisk malého křišťálového glóbu za prvenství v disciplíně. Mistr světa ze Saalbachu si za vítězství připsal 100 bodů, zatímco druhý v cíli Odermatt získal bodů 80. Rozdíl mezi oběma Švýcary se tak před finále v Sunn Valley ztenčil na 83 bodů.

Odermattovi tím pádem bude stačit v zámoří i průměrný výkon, aby mohl slavit. Švýcarské rychlíky doplnil na stupních vítězů jejich krajan Stefan Rogentin. Před posledními závody v sezoně platí, že Odermatt už má velmi blízko nejen k malému křišťálovému glóbu za sjezd, ale také v super-G a obřím slalomu. Vede tak logicky o parník celkovou klasifikaci SP.

SP ve sjezdovém lyžování v Kvitfjellu (Norsko):

Muži - sjezd: 1. Von Allmen 1:45,46, 2. Odermatt -0,28, 3. Rogentin (všichni Švýc.) -0,38, 4. Hrobat (Slovin.) -0,43, 5. Sejersted (Nor.) -0,51, 6. Paris (It.) -0,59, ...46. Zabystřan (ČR) -2,62.

Průběžné pořadí sjezdu (po 8 z 9 závodů): 1. Odermatt 605, 2. Von Allmen 522, 3. Monney (Švýc.) 327, 4. Hrobat 320, 5. Crawford (Kan.) 270, 6. Paris 262, ...30. Zabystřan 46.

Průběžné pořadí SP (po 31 z 38 závodů): 1. Odermatt 1466, 2. Kristoffersen (Nor.) 946, 3. Von Allmen 756, 4. Meillard (Švýc.) 731, 5. Haugan 626, 6. McGrath (oba Nor.) 580, ...63. Zabystřan 111.