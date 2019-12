Razýmová má super formu, ve stíhačce udržela desítku. Bodoval i Novák | iSport.cz

Osmadvacetiletá Razýmová se v sobotu blýskla pátou pozicí na klasické desítce a do dnešní závěrečné stíhačky miniseriálu Ruka Triple vyrážela ze sedmého místa. První desítku česká běžkyně v průběhu závodu ani jednou neopustila a dvanáctým nejrychlejším časem dne byla v cíli dvě minuty po Johaugové, na kterou měla původně manko 54 sekund. Devátá je Razýmová i v celkovém hodnocení SP.

"Hlavním cílem bylo nějak ustát nervozitu, protože po včerejšku, kdy jsem si nastavila vysokou laťku, jsem byla obrovsky nervózní. Přála jsem si, abych takový výsledek zopakovala, a měla strach, aby to nebyl propadák. Doufala jsem, že to dopadne dobře, a deváté místo je naprosto senzační," radovala se Razýmová.

Plzeňská běžkyně se vedle nervozity z nezvyklého startu v popředí musela vyrovnat stejně jako ostatní závodnice s velkým mrazem. "Samou nervozitou jsem si nemohla vůbec prohřát ruce, takže jsem byla poměrně zmrzlá. Zrovna dneska se hodně vyjasnilo, je tu asi -15 stupňů," řekla Razýmová. "Ze začátku jsem se snažila jet své tempo, i když to bylo těžké, protože se kolem mě hrnuly závodnice a po většinu času jsme se tam míchaly," dodala česká běžkyně, jež jela většinu závodu sama, jen část absolvovala s nakonec sedmou Tiril Wengovou.

Na první body v sezoně dosáhla další česká reprezentantka Petra Nováková, jež se s číslem 38 propracovala na devětadvacátou pozici. Sandra Schützová byla šedesátá.

Desetinásobná mistryně světa Johaugová suverénně navázala na vítězství ze sobotní klasiky, byla nejrychlejší ženou na trati i dnes a do cíle dorazila o 1:11 minuty dřív než soupeřky. Souboj o druhé místo vyhrála v norském souboji Heidi Wengová nad Astrid Jacobsenovou.

Dramatičtější průběh měl boj o prvenství v mužské stíhačce na 15 km. Obhájce prvenství v SP Klaebo do ní vyrážel jako první se čtvrtminutovým náskokem, ale zhruba po deseti kilometrech ho dostihli krajan Emil Iversen a finský vítěz sobotní klasiky Iivo Niskanen. Silná skupina jela pospolu až do závěrečného stoupání, v němž třiadvacetiletý Klaebo nastoupil a po výhře v pátečním sprintu si dojel pro celkový triumf v Ruka Triple. Iversen skončil druhý, domácí Niskenen třetí.

Závod se vydařil Michalu Novákovi, jenž se z 42. místa po sobotě propracoval na poslední bodovanou 30. pozici. Další body jediný Čech v závodě získal navíc za to, že zajel 25. čas dne.

Světový pohár bude pokračovat příští víkend v Lillehammeru, kde se pojede štafeta a skiatlon.

SP v běhu na lyžích v Ruce (Finsko):

Ženy - stíhací závod 10 km volně: 1. Johaugová 25:48,0, 2. H. Wengová -1:11,3, 3. Jacobsenová (všechny Nor.) -1:13,3, 4. Bjornsenová -1:27,9, 5. Digginsová (obě USA) -1:30,9, 6. Pärmäkoskiová (Fin.) -1:41,0, 7. T. Wengová (Nor.) -1:52,5, 8. Karlssonová (Švéd.) -1:53,9, 9. Razýmová (ČR) -2:00,1, 10. Brennanová (USA) -2:15,3, ...29. Nováková -3:46,1, 60. Schützová (obě ČR) -5:55,7.

Průběžné pořadí SP (po 4 z 38 závodů): 1. Johaugová 311 b., 2. H. Wengová 238, 3. Jacobsenová 216, 4. Bjornsenová 201, 5. Digginsová 167, 6. T. Wengová 149, ...9. Razýmová 117, 34. Nováková 16.

Muži - stíhací závod 15 km volně: 1. Klaebo 35:29,7, 2. Iversen (oba Nor.) -1,8, 3. Niskanen (Fin.) -11,1, 4. Golberg (Nor.) -47,9, 5. Bolšunov (Rus.) -48,3, 6. Holund -52,1, 7. Tönseth -58,8, 8. Röthe (všichni Nor.) -1:16,4, 9. Halfvarsson (Švéd.) -1:33,6, 10. Usťugov (Rus.) -1:39,0, ...30. Novák (ČR) -3:38,4.

Průběžné pořadí SP (po 4 ze 40 závodů): 1. Klaebo 324, 2. Iversen 283, 3. Niskanen 228, 4. Golberg 202, 5. Bolšunov 189, 5. Holund 160, 6. Tönseth 144, ...48. Novák 8.